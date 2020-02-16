  • الإثنين , 17 فبراير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

زيادة العجز التجاري في الجزائر

شؤون أقتصادية
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الجزائر ـ رويترز:
أظهرت بيانات رسمية تراجع عائدات الطاقة في الجزائر 14.48 في المئة في 2019 مما أدى إلى ارتفاع العجز التجاري في ذلك البلد العضو في منظمة أوبك بنسبة 34.81 في المئة عن العام السابق.
وتحاول الجزائر خفض الانفاق على الواردات في أعقاب هبوط في إيرادات النفط والغاز في السنوات الأخيرة نتيجة هبوط في حجم الصادرات والأسعار العالمية. وطبقا لإحصاءات الجمارك فقد وصلت صادرات النفط والغاز، التي تمثل 92.80 في المئة من إجمالي المبيعات للخارج، إلى 33.24 مليار دولار هبوطا من 38.87 مليار دولار في 2018. وأظهرت الأرقام أن هذا أدى إلى ارتفاع العجز التجاري إلى 6.11 مليار دولار في 2019 من 4.53 مليار دولار في 2018.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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