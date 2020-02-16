زيادة العجز التجاري في الجزائر

الجزائر ـ رويترز:

أظهرت بيانات رسمية تراجع عائدات الطاقة في الجزائر 14.48 في المئة في 2019 مما أدى إلى ارتفاع العجز التجاري في ذلك البلد العضو في منظمة أوبك بنسبة 34.81 في المئة عن العام السابق.

وتحاول الجزائر خفض الانفاق على الواردات في أعقاب هبوط في إيرادات النفط والغاز في السنوات الأخيرة نتيجة هبوط في حجم الصادرات والأسعار العالمية. وطبقا لإحصاءات الجمارك فقد وصلت صادرات النفط والغاز، التي تمثل 92.80 في المئة من إجمالي المبيعات للخارج، إلى 33.24 مليار دولار هبوطا من 38.87 مليار دولار في 2018. وأظهرت الأرقام أن هذا أدى إلى ارتفاع العجز التجاري إلى 6.11 مليار دولار في 2019 من 4.53 مليار دولار في 2018.