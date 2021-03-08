السيد محافظ واسط يطلع على واقع الخدمات المقدمة في قضاء الصويره

اطلع السيد محافظ واسط الدكتور محمد جميل المياحي على واقع الخدمات المقدمة في قضاء الصويره حيث كان برفقته كل من السيد النائب الاول( قائممقام الصويره وكالةً) المهندس عادل حمزه الزركاني والسيد مدير بلديات واسط المهندس حيدر جسام حمود ومدراء الدوائر الخدمية في المحافظة حيث اشرف بشكل مباشر على الاعمال الخدمية في القضاء وعلى المشاريع المنفذه فيها والتي منها مشروع تطوير مدخل القضاء ومشروع تطوير منطقة حي العسكري ومشروع تطوير شارع السبيس الرئيسي واشرف ايضآ على تنفيذ البناية الجديده للبلدية والتي في طور الاكمال واللمسات الاخيره لها

فيما وجهه السيد المحافظ الشركات المنفذه للمشاريع بالاسراع بوتيرة العمل وضمن المواصفات الفنية المطلوبة والدقيقة

#مشيدآ بالدور الذي تبذلهُ كوادر بلديات واسط من جهد وعمل مستمر في خدمة مواطنينا في المحافظة

#مؤكدآ السيد مدير بلديات واسط ان كوادرنا في بلديات واسط ومؤسساتها تعمل بشكل يومي على انجاز المشاريع الخدمية وتقديم افضل الخدمات في عموم اقضية ونواحي المحافظة

معربآ عن شكره وتقديره للسيد محافظ واسط على دعمهُ واسناده لكوادرنا وحل جميع المشاكل والمعوقات التي تواجه عملنا . الغانم واسط