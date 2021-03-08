وزير العمل يوجه بحملة تفتيش على شركات القطاع الخاص والمختلط

لتعظيم ايرادات صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال

بغداد – الصباح الجديد

وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عادل الركابي للبدء بحملة تفتيش كبرى من اجل تعظيم ايرادات صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال مع اهمية نقل رسالة تثقيف وتوعية للمواطن باهمية قانون الضمان الاجتماعي.

وشدد الوزير خلال ترؤسه اجتماعا ضم مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي ومدير عام دائرة العمل والتدريب على ضرورة شمول العاملين في الوسائل الاعلامية بشتى مسمياتها وشركات الهواتف النقالة والكليات والمدارس والمستشفيات الاهلية بالضمان الاجتماعي، مؤكدا اهمية العمل على توعية المواطن وترسيخ مفهوم احترام القانون خاصة مع قرب التصويت على مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي في البرلمان.

واوضح الوزير ان عدد العمال المضمونين المسجلين في دائرة التقاعد والضمان بلغ 570 الفا ، مشيرا الى ان الوزارة تمكنت من شمول 208 الاف عامل منذ فترة تسنمه المهام في الوزارة مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلها العاملين في دوائر العمل والتدريب والتقاعد والضمان الاجتماعي في الوزارة لشمول هذا العدد من العاملين بالقطاع الخاص بالضمان الاجتماعي مما يعد منجزا كبيرا فيما وجه ايضا بتقديم الدعم لاقسام تفتيش العمل في المحافظات وتثمين جهود الكفؤين منهم.

واكد الوزير على الاسراع في انجاز مشروع دار السلام السكني خلال المدة القانونية المحددة له وذلك بعد وضع خطة عمل من اجل الترويج له في وسائل الاعلام مع فتح منافذ لتسويق الوحدات السكنية للمواطنين وموظفي الوزارة ، مؤكدا اهمية ان يكون البناء رصين وذات جودة عالية لكسب ثقة المواطن بمشاريع الوزارة وأدائها لمهامها .

على صعيد اخر عقـد مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رائد جبار باهض اجتماعا مع ممثل مركز التجارة الدولية جرت خلاله مناقشة مبادرة المركز بتنفيذ برنامج (تعزيز الزراعة وسلسلة القيم للاغذية الزراعية وتحسين السياسة التجارية) التي يمولها الاتحاد الاوروبي بالتعاون مع وزارات التخطيط والزراعة والتجارة.

كما ناقش الطرفان امكانية تطوير الستراتيجيات التنافسية والاستدامة للمشاريع الصغرى والمتوسطة الخاصة بالمنتجات العالية الامكانية التي تستهدف الاسواق المحلية. وجرى التأكيد على اهمية تعزيز التحالفات الانتاجية والتجارية وقدرات المشاريع على التنافس وتحسين السياسة التجارية للعراق من اجل تعزيز الاداء والقدرة التنافسية لسلسلة القيمة لتحقيق الامن الغذائي وزيادة الدخل بما في ذلك الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.

الى ذلك نفذ فريق عمل من قسم السلامة المهنية في المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية احد تشكيلات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية زيارتين ميدانيتين شملت مكتب وكيل الوزارة لشؤون العمل وهيئة الحماية الاجتماعية /المقر العام لتعزيز إجراءات ومعايير الصحة والسلامة المهنية فيهما من خلال تحديد المخاطر المهنية ومدى تأثيرها على صحة وسلامة العاملين في تلك المواقع وطرق السيطرة عليها فضلاً عن نشر الوعي الوقائي .

هذا واكد الفريق الزائر على اهمية تعزيز العلاقات الاجتماعية بين المسؤولين والعاملين وايلاء موضوع الصحة والسلامة المهنية الأهمية لضمان استمرارية العمل بجودة عالية وتقديم الخدمات بالطرق اللائقة ، وتفعيل الأنشطة والفعاليات كافة من أجل الوقاية من حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية والآثار النفسية الناجمة عنها ، مختتماً بذلك زيارته بضرورة الالتزام بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وتنفيذ الإجراءات الاحترازية كافة لمواجهة جائحة كورونا.