يوفنتوس يقلب الطاولة على لاتسيو

في الدوري الإيطالي

روما ـ وكالات:

قلب يوفنتوس الطاولة على ضيفه لاتسيو، وحقق فوزًا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز ستاديوم، بمنافسات الجولة 26 من الدوري الإيطالي.افتتح خواكين كوريا النتيجة للاتسيو بالدقيقة 14، ثم تعادل أدريان رابيو ليوفنتوس بالدقيقة 39، فيما سجل ألفارو موراتا الهدف الثاني بالدقيقة 57 والثالث من ركلة جزاء بالدقيقة 69.وبفوز اليوفي، رفع فريق السيدة العجوز رصيده إلى 52 نقطة بالمركز الثالث، فيما تجمد رصيد لاتسيو عند 43 نقطة بالمركز السابع.

أكد أندريا بيرلو، المدير الفني ليوفنتوس، أن فريقه بدأ مباراة لاتسيو بشكل سيئ، قبل تحقيقه الانتصار (3-1) على ضيفه،وقال بيرلو، في تصريحات لشبكة “DAZN”: “لقد بدأنا بشكل سيئ، واستقبلنا هدفا، لكن بعد ذلك كان هناك رد فعل قوي، من الفريق بأكمله، رغم فقدان الكثير من اللاعبين“.

وأضاف: “لم ندع رؤوسنا تسقط، بدأنا في رفع الإيقاع، وكان هذا هو الشيء الأكثر أهمية.. أكثر ما أعجبني كان رد فعل الفريق، لأننا لم نقبل التأخر في مثل هذه المباراة الحساسة والمهمة، هذه هي الروح التي أقدرها“.

وعن جلوس رونالدو على مقاعد البدلاء، والبدء بدانيلو في خط الوسط، قال بيرلو: “فكرنا في مباراة الثلاثاء ضد بورتو.. لدينا بعض اللاعبين الذين تدربوا قليلا، مثل كوادرادو وآرثر“.

وواصل: “كنا نعلم أن المباراة بمنزلة نهائي، وكان على البعض أن يلعب في مراكز جديدة، وقد أظهروا الاحترافية والتضحية“.وأردف: “بدأنا المباراة متأخرين 20 دقيقة.. يمكن أن يحدث ذلك، لأن بعض اللاعبين كانوا يعودون، والبعض الآخر كان في مراكز جديدة، ومن الصعب العودة في النتيجة بعد التخلف ضد فريق مثل لاتسيو“.

وعن مواجهة بورتو، قال مدرب البيانكونيري: “أشعر بالتعب أكثر من اللاعبين، لذلك أنا بحاجة إلى الراحة أيضًا.. نحن بحاجة لإيجاد النهج الصحيح لهذه المباراة، حيث أن دوري الأبطال هدف مهم للغاية، ولا يمكننا أن نخطئ يوم الثلاثاء”.

وانتزع فريق أودينيزي فوزا صعبا على ضيفه ساسولو 2-صفر اول امس، في الجولة ذاتها التي شهدت أيضا تعادل سبيزيا وبينفينتو 1/1.وسجل هدفي أودينيزي فيرناندو لورينتي وروبرتو بيرييرا، في الدقيقتين 42 والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.ورفع أودينيزي رصيده إلى 32 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد ساسولو عند 36 نقطة في المركز التاسع.

وتعادل سبيزيا أمام ضيفه بينيفينتو، بهدف لمثله، وعلى ملعب (ألبرتو بيكو)، تقدم الضيوف أولا في الدقيقة (24)، عن طريق المهاجم الأرجنتيني، أدولفو جايتش.وفي الدقيقة (71)، نجح أصحاب الأرض في إدراك هدف التعادل، عبر المهاجم دانييلي فيردي.وبهذه النتيجة، رفع كل من سبيزيا وبينيفينتو رصيديهما من النقاط، إلى 26 نقطة في المركزين الـ14 والـ15، على الترتيب.