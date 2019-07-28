قصر الثقافة في البصرة يقيم مسابقة لرسوم الأطفال

البصرة – سعدي السند:

اقام مركز ثقافة الطفل التابع لقصر الثقافة والفنون في البصرة دورة لتعليم فن الرسم بإشراف متخصصين في الفنون التشكيلية.

وقال مدير قصر الثقافة والفنون في البصرة التابع لدائرة العلاقات الثقافية العامة في وزارة الثقافة عبد الحق المظفر: نحاول أن نستثمر كل الفرص المتاحة لنعلّم أطفالنا ونزجهم في دورات جميلة تفرحهم وتملأ أوقات فراغهم، وتمنحهم مبادئ أولية في فنون تناسب أعمارهم ويحبونها.

وتابع: هذه الورشة الثالثة التي يشهدها قصر الثقافة تقام في وقت واحد، هناك ورشتان لفن الفخار والخزف وبإشراف الخزافة سمية البغدادي، وتنتظرنا دورات وورش جديدة لاحتضان وتعليم أطفالنا ما يحبون من الفنون الجميلة.

المشرفة في ورشة تعليم الرسم سمية البغدادي أكدت: ان مبدعات في عالم الرسم بدأن بتعليم عدد من الأطفال مبادئ الرسم وقمنا بتوفير ما تحتاجه الدورة من أدوات لتكون الورشة متكاملة.

وأضافت: أثبت المشاركون في الورشة ومن بينهم أطفال لم يبلغوا الخمس سنوات، جدارة بالتعلم والتفاعل مع الدورة والانصات الى المعلومات التي يلقيها عليهم المشرفون، وقد كان هناك جو رائع حيث امتزج العلم بالمتعة والفرح بعيون الأطفال واهلهم مما شجعنا على إقامة مسابقة، حيث منحناهم حرية الرسم والمواضيع المختارة.

وتابعت: شكلنا لجنة للتحكيم من بعض الأمهات اللواتي حضرن مع أطفالهن، وبعد فرز اللوحات، قررت اللجنة فوز المتسابقات (رقية وسيرين وريان) بالمراكز الأولى، وكانت المسابقة خطوة باتجاه تحفيز الأطفال المشاركين للمزيد من التعلم، وتشجيعهم على التواصل مع فن الرسم من خلال البيت والمدرسة والورش التي تقام في القصر.

يذكر ان مركز ثقافة الطفل التابع لقصر الثقافة والفنون في البصرة يحرص على اقامة الورش التعليمية لأطفال البصرة في فنون الرسم والفخار والخزف، إضافة الى المسرح والموسيقى لاستثمار العطلة الصيفية بما يتناسب واعمارهم ونشاطاتهم.