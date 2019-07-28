يد صناعية تعيد حاسة اللمس لصاحبها

الصباح الجديد – وكالات:

أدخل عدد من العلماء تقنية جديدة LUKE Arm (وهي الطرف الصناعي الوحيد المتوفر تجاريا مع كتف مدعوم)، سميت Luke Skywalker، نسبة إلى بطل سلسلة أفلام “حرب النجوم” صاحب اليد الآلية، ويمكن ربط إصدارات الانموذج الأولي من اليد الصناعية المتطورة بأعصاب مرتديها، ما ينتج القدرة على الشعور.

وبفضل مهندسي الطب الحيوي في جامعة يوتا، سمح هذا التقدم المذهل للمشاركين في الدراسة التجريبية، بالتعامل بسلاسة مع العنب وقشر الموز وحتى الشعور بلمس يد شركائهم.

وشارك كيفن والغموت، الذي فقد يده اليسرى وجزءا من ذراعه في حادث قبل 17 عاما، بنحو طوعي لاختبار الانموذج الأولي الذي طوره العلماء في الأطراف الصناعية.

وصرح والغموت “كادت دموعي تنهمر، كان الأمر رائعا حقا، لم أعتقد مطلقا أنني سأتمكن من الشعور بهذه اليد مرة أخرى”.

وعمل العلماء على تطوير هذه الأطراف منذ 15 عاما، والتي اعتمدت على الطريقة التي تتحكم بها أدمغتنا في أطرافنا عن طريق إرسال إشارات عبر الجهاز العصبي.

وتسمى التقنية تحفيز الأعصاب المحيطة، وظل المهندسون يستكشفون طريقة استعمالها في الأطراف الصناعية العلوية لسنوات عدة.

وتحتوي الذراع الآلية Luke Skywalker على 100 قطب كهربائي صغير متصلة بالأعصاب، وكذلك بجهاز كمبيوتر خارجي.