القمة العربية الثلاثية تؤكد دعمها الكامل لإعمار المناطق العراقية المحررة

بغداد ـ الصباح الجديد:

عقدت قمة ثلاثية جمعت رئيس جمهورية العراق برهم صالح والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني بن الحسين في نيويورك على هامش المشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واستعرض القادة وفقًا لبيان صادر عن القمة الثلاثية اطلعت الصباح الجديد على نسخة منه آخر تطورات مسار التعاون الثلاثي بين العراق ومصر والأردن، والذي دشنته القمة الثلاثية في 24 آذار الماضي ونتائج الاجتماعات القطاعية التي عقدت على مدار الأشهر الستة الماضية، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق السياسي والاقتصادي والاستراتيجي بين الدول الثلاث، للبناء على ما يتوافر لديها من إمكانات للتعاون والتنسيق، مع الاستمرار في إعطاء الأولوية للتعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والإسكان والبنية التحتية، والعمل المشترك بين الدول الثلاث لتعزيز الأمن القومي العربي ومواجهة ما تتعرض له المنطقة من تحديات.

وشدد القادة على ضرورة البناء على الانتصارات التي تحققت مؤخرًا في المعركة على الإرهاب، وضرورة القضاء الكامل على كافة التنظيمات الإرهابية أينما وجدت، ومواجهة كل من يدعمها سياسيًا أو ماليًا أو إعلاميًا مجددين دعمهم الكامل للجهود العراقية لاستكمال إعادة الإعمار وعودة النازحين للمناطق التي تم تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي.