  • الأحد , 28 يوليو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

القدرة على الاقناع

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-1-
من أهم العناصر المطلوبة في الحوار القدرة على الاقناع ..
ولا يملك القدرة على الاقناع الاّ أصحاب الذكاء والذهن الوقّاد وقوة الحجة والدليل وسرعة البديهة …
وهؤلاء في الغالب ينتزعون من الأجواء المحيطة بهم والأشخاص الذين يخاطبونهم ما يسهم في وصولهم الى المراد دون مشقة وعناء
وهنا تكمن البراعة
ومن المفيد أنْ نورد بعض الشواهد فنقول :
-1-
أرادت احدى المعلمات انْ تنبه طالباتها عن أهمية الستر ، فقامت بتوزيع بعض الحلويات عليهن ، والحلويات بعضها مغلف بغلاف خاص وبعضها لم يكن مغلفا على الاطلاق .
فلاحظت أنَّ الاقبال كان على قطع الحلويات المغلفة دون غيرها .
وهنا : قالت للطالبات : لماذا تم اختيار قطع الحلويات المغطاة ؟
انّ حكاية الفتاة شبيهةٌ جداً بقطعة الحلوى المغطاة .
فلابد من الستر ، وهكذا أقنعت طالباتها بوجوب الستر والحشمة .
وهنا لابد لنا ان نذّكر بان المصطلح الشرعي هو الستر ولبس الحجاب ولا يُطلب أكثر من ستر الجسد ، وأما اظهار الوجه والكفين فهو جائز لا غبار عليه..
-2-
وسأل احد السفراء العرب عالما دينيا كبيراً – كان قد نشر كتاباً له في تفسير القرآن عَنْ الحروف المقطعة في أوائل السور في القرآن من قبيل (ق) (يس) (ألم) ( المر) ( كهيعص)
وهي آيات حار فيها المفسرون فما هي معانيها ؟
فأجاب العالم الكبير .
” أنتَ سفيرٌ في بغداد ،
وتتلقى أحيانا من الملك برقيات مشفرة بالرموز ،
ولا يعرف معنى هذه الرموز الاّ الملك وأنت .
وهذه الحروف في القرآن اشاراتٌ إلهية لا يعرف معناها الاّ الله سبحانه وتعالى ورسوله (ص) “
والعالم الديني المذكور موصوف بشدة الذكاء .
اذكر انه اصطحبنا معه في سفرة له علاجية في الخارج فانهالت عليه البرقيات وكُثرت الاتصالات الهاتفية .
ومن البرقيات الواردة برقية صَعُب على مَنْ قَرَأها أنْ يعرف اسم المرسل.
وحينئذ حدّق هو وتأمل فقال : انّ المرسل عبّر عن نفسه بـ ( أقلّ الخليفة) ، على الطريقة القديمة التي كان يسلكها كبار العلماء وهذا ما أذهلنا جميعاً ..
-3-
وجرى الحديث عن ( معاوية) بين أحد سلاطين بني عثمان وبين أحد كبار علماء الامامية
فقال له السلطان :
ما هو محل معاوية من الاعراب ؟
فقال له العالم الكبير :
لو قُدّرَ لكم أنْ تشهدوا صفين ، ففي اي المعسكرين تكونون ؟
هل تصطفون مع معسكر ( معاوية) أم مع معسكر امير المؤمنين الامام علي بن ابي طالب ؟
قال السلطان :
اصطف مع علي
قال العالم الكبير :
فلو أنَّ عليا (ع) أعطاكم سيفه وكلفكم بقتل معاوية فما كنتم تصنعون ؟
قال السلطان :
أقتُلُه
فقال له العالم الكبير :
نحن نقدح في (معاوية) الخارج على إمام زمانه للسببِ الذي جوّز لكم أن تقتلوه ..!!

حسين الصدر

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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