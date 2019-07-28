-1-

من أهم العناصر المطلوبة في الحوار القدرة على الاقناع ..

ولا يملك القدرة على الاقناع الاّ أصحاب الذكاء والذهن الوقّاد وقوة الحجة والدليل وسرعة البديهة …

وهؤلاء في الغالب ينتزعون من الأجواء المحيطة بهم والأشخاص الذين يخاطبونهم ما يسهم في وصولهم الى المراد دون مشقة وعناء

وهنا تكمن البراعة

ومن المفيد أنْ نورد بعض الشواهد فنقول :

-1-

أرادت احدى المعلمات انْ تنبه طالباتها عن أهمية الستر ، فقامت بتوزيع بعض الحلويات عليهن ، والحلويات بعضها مغلف بغلاف خاص وبعضها لم يكن مغلفا على الاطلاق .

فلاحظت أنَّ الاقبال كان على قطع الحلويات المغلفة دون غيرها .

وهنا : قالت للطالبات : لماذا تم اختيار قطع الحلويات المغطاة ؟

انّ حكاية الفتاة شبيهةٌ جداً بقطعة الحلوى المغطاة .

فلابد من الستر ، وهكذا أقنعت طالباتها بوجوب الستر والحشمة .

وهنا لابد لنا ان نذّكر بان المصطلح الشرعي هو الستر ولبس الحجاب ولا يُطلب أكثر من ستر الجسد ، وأما اظهار الوجه والكفين فهو جائز لا غبار عليه..

-2-

وسأل احد السفراء العرب عالما دينيا كبيراً – كان قد نشر كتاباً له في تفسير القرآن عَنْ الحروف المقطعة في أوائل السور في القرآن من قبيل (ق) (يس) (ألم) ( المر) ( كهيعص)

وهي آيات حار فيها المفسرون فما هي معانيها ؟

فأجاب العالم الكبير .

” أنتَ سفيرٌ في بغداد ،

وتتلقى أحيانا من الملك برقيات مشفرة بالرموز ،

ولا يعرف معنى هذه الرموز الاّ الملك وأنت .

وهذه الحروف في القرآن اشاراتٌ إلهية لا يعرف معناها الاّ الله سبحانه وتعالى ورسوله (ص) “

والعالم الديني المذكور موصوف بشدة الذكاء .

اذكر انه اصطحبنا معه في سفرة له علاجية في الخارج فانهالت عليه البرقيات وكُثرت الاتصالات الهاتفية .

ومن البرقيات الواردة برقية صَعُب على مَنْ قَرَأها أنْ يعرف اسم المرسل.

وحينئذ حدّق هو وتأمل فقال : انّ المرسل عبّر عن نفسه بـ ( أقلّ الخليفة) ، على الطريقة القديمة التي كان يسلكها كبار العلماء وهذا ما أذهلنا جميعاً ..

-3-

وجرى الحديث عن ( معاوية) بين أحد سلاطين بني عثمان وبين أحد كبار علماء الامامية

فقال له السلطان :

ما هو محل معاوية من الاعراب ؟

فقال له العالم الكبير :

لو قُدّرَ لكم أنْ تشهدوا صفين ، ففي اي المعسكرين تكونون ؟

هل تصطفون مع معسكر ( معاوية) أم مع معسكر امير المؤمنين الامام علي بن ابي طالب ؟

قال السلطان :

اصطف مع علي

قال العالم الكبير :

فلو أنَّ عليا (ع) أعطاكم سيفه وكلفكم بقتل معاوية فما كنتم تصنعون ؟

قال السلطان :

أقتُلُه

فقال له العالم الكبير :

نحن نقدح في (معاوية) الخارج على إمام زمانه للسببِ الذي جوّز لكم أن تقتلوه ..!!

حسين الصدر