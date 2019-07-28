  • الأحد , 28 يوليو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

“قاتلة Passat” الجديدة من فولكس فاغن!

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الصباح الجديد – وكالات:
تستعد شركة “فولكس فاغن” الألمانية لإطلاق الانموذج الجديد من سيارات Artheon المميزة، الملقبة بـ “قاتلة Passat”.
وستأتي السيارة الجديدة بهيكل كبير وأنيق، يزينه شبك أمامي لغطاء المبرد مطلي بالكروم اللماع، ومصابيح مميزة فيها شرائط مضيئة تعمل بتقنية LED، وفتحات هوائية كبيرة لزيادة ثباتها على السرعات العالية.
كما ستحصل هذه السيارة على مقصورة واسعة فيها مقاعد جلدية كبيرة ومريحة تتسع لخمسة ركاب، وواجهة قيادة متطورة مزودة بشاشة تعمل باللمس، ونظام تحديد للمواقع عبر الأقمار الصناعية، وأنظمة إلكترونية متطورة للتحكم بالسرعة وأنظمة القيادة، ونظام لمراقبة محيط المركبة بالكاميرات.
وستزود بنظام كهربائي متطور للتحكم بدرجة حرارة المقاعد والمرايا والزجاجين الأمامي والخلفي، ونظام للتحكم بحركة العجلات لمنع انزلاقها على المنعطفات، ونظامي دفع أمامي ورباعي.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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