نينوى تقيم مشاهدة حقلية لاستعمال المصائد الفرمونية للحد من “حفار انفاق الطماطة”

نصبت شبكة ارصاد جوية زراعية متطورة

نينوى ـ خدر خلات:

باشرت مديرية زراعة نينوى بنصب وصيانة شبكة ارصاد جوية زراعية متطورة في نينوى لزيادة الانتاج الزراعي فضلا عن استفادة اطراف اخرى ترتبط بالعملية الزراعية، مع اقامة مشاهدة حقلية في استعمال المصائد الفرمونية للحد من “حفار انفاق الطماطة”.

وذكر مدير زراعة نينوى الدكتور دريد حكمت طوبيا في بيان وردت نسخة منه لمراسل “الصباح الجديد” ان “المديرية شكلت فريق عمل متخصص بنصب وتأهيل شبكة الارصاد الجوية الزراعية التي تعد من محطات الطقس الاوتوماتيكية العائدة لوزارة الزراعة”.

واضاف ” تم نصبها في مناطق زراعية مختلفة في العراق ومنها محافظة نينوى حيث تم اختيار عدة مواقع في المحافظة من اجل نصب هذه المنظومات والتي تعد من احدث الموجود في العالم ولكونها من منشأ عالمي اميركي”.

وبحسب البيان فان “معاون رئيس مهندسين ممتاز حسن علي مسؤول الفريق في زراعة نينوى قال ان شبكة الارصاد الجوية الزراعية الموجودة تعطي قياس عناصر الطقس ذات التأثير على الزراعة مثل درجة الحرارة والرطوبة والاشعاع الشمسي والضغط الجوي وسرعة واتجاه الرياح ودرجة حرارة التربة ورطوبة التربة، وترتبط هذه المنظومة بمركز الارصاد الجوية الزراعية في بناية الوزارة حيث يتم نقل البيانات عبر الاقمار الصناعية”.

مبينا ان “احد الاهداف من نصب هذه الشبكة هو بناء قاعدة بيانات مناخية زراعة لاستعمالها لاغراض التخطيط والبحث والارشاد واستعمالات المياه، والاراضي وتوفير تحليلات واستشارات وتوصيات بما يسهم في دعم اتخاذ القرار”.

وتابع “اما الغاية الاساسية فهي زيادة الانتاج الزراعي وتحسين نوعيته وتقليل المخاطر، زيادة دخل المزارعين، تقليل المخاطر والخسائر، المساهمة في تحسين الامن الغذائي وان المستفيدين من الشبكة المزارعون، المخططون، الباحثون، المرشدون والمستثمرون الزراعيون، الجامعات والكليات المتخصصة الوكالات الحكومية والقطاع الخاص”.

على صعيد زراعي متصل، اقامت مديرية زراعة نينوى مشاهدة حقلية حول استعمال المصائد الفرمونية في الحد من حفار أنفاق الطماطة في المزرعة الارشادية في الحمدانية.

وقالت المديرية انه “استناداً الى توجيهات وزارة الزراعة وبرعاية دائرة الارشاد والتدريب الزراعي – قسم ارشاد وقاية المزروعات تم تنفيذ مشاهدة حقلية حول (( استعمال المصائد الفرمونية في الحد من حفار انفاق الطماطة )) في المزرعة الارشادية في الحمدانية يوم الاربعاء الموافق 16-1-2019 وبحضور مدير المركز الارشادي والتدريبي في نينوى وممثلي دائرة الارشاد والتدريب الزراعي –قسم وقاية المزروعات-بغداد وممثل اتحاد الجمعيات الفلاحية فرع نينوى ومسؤول شعبة زراعة الحمدانية ومسؤولة الارشاد التخصصي – قسم الارشاد الزراعي كما حضرها عدد من الموظفين من ذوي الاختصاص ، وبمشاركة (38) فلاحا من اهالي المنطقة”.

والقى المحاضرة السيد معد نزار عبد الرزاق / ماجستير وقاية مزروعات والتي تضمنت:

1. شرح مفصل عن حشرة حفار أوراق الطماطة.

2. الاضرار التي تسببها على النبات مما يؤدي الى قلة انتاج المحصول.

3. أنواع المصائد منها مصائد المراقبة والمصائد الفرمونية.

4. شرح مفصل عن كيفية استعمالها سواء داخل البيوت البلاستيكية او في الحقول.

5. المواد المستعملة في المصائد الفرمونية وكيفية استعمالها كما وضح المحاضر كيفية استكشاف الحشرات الموجودة في الحقل مما يسهل عملية السيطرة والقضاء عليها.

وفي الختام تمت الاجابة على اسئلة واستفسارات المشاركين وتم توزيع الفولدرات والنشرات الارشادية وتوجيه المشاركين على ضرورة التواصل مع الدوائر الزراعية للاطلاع على احدث الارشادات الزراعية والتي تصب بمصلحة عملهم وبما يسهم في تطوير الواقع الزراعي.

ويشار الى ان محافظة نينوى كانت تعد الاولى على مستوى العراق في انتاج القمح، وكانت تسمى سلة خبز العراق، لكن الانتاج الزراعي تدهور فيها لعدة اسباب، ابرزها مواسم الجفاف المتتالية وشح الامطار، فضلا عن الاوضاع الامنية المعقدة التي عصفت بنينوى في العقدين الماضيين، الى حين تحرير المحافظة من قبضة تنظيم داعش الارهابي قبل عام ونيف.