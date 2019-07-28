  • الأحد , 28 يوليو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

منى زكى تشارك السقا في “العنكبوت”

الصفحة الأخيرة
0 تعليق
4 views

الصباح الجديد – وكالات:
انضمت النجمة منى زكي، رسميا، لفيلم “العنكبوت” الذي يشارك في بطولته الفنان أحمد السقا، لتكون البطلة الرئيسة أمامه خلال أحداث الفيلم.
وتم حسم الأمر بعد المفاوضات بينها وبين الجهة المنتجة للعمل، ومن المقرر أن ينطلق التصوير الأسبوع المقبل وتكون أول المشاهد التي تصورها مشاهد خارجية تجمع بينها وبين السقا، حسب معاينة الديكورات التي قام بها المخرج أحمد نادر جلال في شوارع القاهرة.
فيلم “العنكبوت” تعتمد أحداثه على الأكشن والإثارة ويحمل فكرة مختلفة وجديدة على السينما المصرية ويتميز بان البطل قدم العديد من أدوار الاكشن التي لاقت نجاحا كبيرا، كما أن هناك عاملاً آخر وهو وجود مخرج له بصمة كبيرة بحجم نادر جلال.
وكانت آخر أعمال منى زكي السينمائية فيلم “من 30 سنة”، مع أحمد السقا وحقق العمل نجاحاً كبيراً وقت عرضه في عام 2016، للمخرج عمرو عرفة وشارك في بطولة العمل شريف منير ونور اللبنانية تأليف أيمن بهجت قمر.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة