منى زكى تشارك السقا في “العنكبوت”

الصباح الجديد – وكالات:

انضمت النجمة منى زكي، رسميا، لفيلم “العنكبوت” الذي يشارك في بطولته الفنان أحمد السقا، لتكون البطلة الرئيسة أمامه خلال أحداث الفيلم.

وتم حسم الأمر بعد المفاوضات بينها وبين الجهة المنتجة للعمل، ومن المقرر أن ينطلق التصوير الأسبوع المقبل وتكون أول المشاهد التي تصورها مشاهد خارجية تجمع بينها وبين السقا، حسب معاينة الديكورات التي قام بها المخرج أحمد نادر جلال في شوارع القاهرة.

فيلم “العنكبوت” تعتمد أحداثه على الأكشن والإثارة ويحمل فكرة مختلفة وجديدة على السينما المصرية ويتميز بان البطل قدم العديد من أدوار الاكشن التي لاقت نجاحا كبيرا، كما أن هناك عاملاً آخر وهو وجود مخرج له بصمة كبيرة بحجم نادر جلال.

وكانت آخر أعمال منى زكي السينمائية فيلم “من 30 سنة”، مع أحمد السقا وحقق العمل نجاحاً كبيراً وقت عرضه في عام 2016، للمخرج عمرو عرفة وشارك في بطولة العمل شريف منير ونور اللبنانية تأليف أيمن بهجت قمر.