عمار الحكيم: معارضة الحكمة لتصويب النظام السياسي واستقرار البلاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، ان معارضة التيار تسعى لتصويب النظام السياسي.

وذكر بيان لمكتبه تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه ان السيد عمار الحكيم “استقبل السفير الكندي في بغداد روبرت جيبرد وهو السفير الأول لبلاده في العراق، وبحثا العلاقات الثنائية بين العراق وكندا وسبل تدعيمها والفرص الاستثمارية التي يقدمها العراق في المجالات كافة، فضلا عن مناقشة تطور الملفات السياسية في المنطقة والعالم”.

وأكد، ان “التحدي القادم الذي يواجهه العراق بعد طي صفحة التحدي العسكري مع عصابة داعش هو تحدي الخدمات وضرورة أن تبذل جهود استثنائية للارتقاء بها”.

واوضح السيد عمار الحكيم ان “معارضة تيار الحكمة الوطني سياسية دستورية تشخص الاخطاء وتسعى لتصويب مسار واستقرار النظام السياسي”متمنياً “للسفير الكندي النجاح في مهمته”.