سائرون يعتزم اعداد قانون لابتعاث اوائل الدراسة الاعدادية خارج البلاد

بغداد- الصباح الجديد:

أعلن تحالف سائرون، امس الأربعاء، عزمه اعداد مشروع قانون بارسال الطلبة الاوائل في المراحل المنتهية من الدراسة الاعدادية بعثات دراسية خارج العراق.

وقال نائب رئيس التحالف صادق السليطي في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، إن “التحالف سيتبنى اعداد هذا التشريع، بعد ان رأينا الكثير من الطلبة الذين استغلوا المحسوبية والمنسوبية للدراسة خارج العراق رغم معدلاتهم المتدنية وعمرهم الذي لا يتناسب مع شروط الابتعاث”.

وأضاف السليطي، أن “هذا التشريع سيخلق منافسة وحافزا للطلبة الذين يرغبون باكمال دراسة البكلوريوس خارج العراق بعد حصولهم على المراكز الاولى في امتحانات الدراسة الاعدادية”، مطالبا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بـ”شمول الطلبة الأوائل للدراسة الاعدادية في هذا العام بالبعثات الدراسية لاكمال دراستهم في الجامعات العالمية الرصينة وحسب الاختصاص الذي يرغبون به”.

وألمح نائب رئيس التحالف إلى أن “هذا الاجراء هو التكريم الحقيقي لهم ليساهموا بعد تسلحهم بالعلم والخبرة ببناء البلد وخدمة شعبه الكريم سيما أن رعاية المتفوقين من مهام الحكومة وواجباتها الأساسية الامر الذي من شانه بث روح التنافس العلمي بين الطلبة والذي يصب في خدمة المصلحة العامة للعراق والعراقيين”.