النجف: أوامر بتغيير واعفاء وتعيين 17 مسؤولاً بالمحافظة

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن محافظ النجف، لؤي الياسري، أمس الثلاثاء، إصدار أوامر بتغيير وإعفاء وتعيين 17 مسؤولاً بالمحافظة استجابة لمطالب اهاليها.

وقال الياسري، في بيان: «كما وعدنا أبناء النجف الكرام أن نكون على قدر المسؤولية التي عاهدنا بها متظاهري النجف الاعزاء ان نعمل بكل صدق وامانة من اجل تحقيق الاهداف المنشودة، بعيداً عن المحسوبية والمنسوبية والمحاصصة، واصلاح النظام الاداري في عموم المحافظة وخصوصا الدوائر في مركز المحافظة وكذلك الاقضية والنواحي بعد ما ارهقته المحاصصة المقيتة».

وأشار الى أن «هذا الأمر يتطلب تظافر جهود الكثيرين ودعم ابناء النجف الكرام لاجراءاتنا التي اتخذناها بعد دراسات واجتماعات مكثفة لتحقيق التغيير ومن هنا نعلن لأبناء النجف الاعزاء بكل صدق وامانة التغيرات التي اتخذناها».



واردف: «فاتحنا الهيأة التنسيقية العليا بين المحافظات سكرتير الهيأة، والامانة العامة لمجلس الوزراء مكتب رئيس الهيأة العليا لغرض الموافقة على تغيير بعض المدراء من هم بدرجة مدير عام ورؤساء الوحدات الادارية بموجب كتابنا ذو العدد 11290 في 11/11/2019، وسنعلمكم بأسماء الدوائر لاحقا بعد استحصال الموافقات القانونية بذلك».

ونبه المحافظ الى أنه تم في وقت سابق وفي الشهر المنصرم، اصدار اكثر من امر اداري لتغيير أو اعفاء بعض مدراء الدوائر في المركز والاقضية والنواحي وعلى النحو التالي: اعفاء قائم مقام قضاء المشخاب وتسمية مدير ناحية القادسية بالوكالة لحين استحصال الموافقات الاصولية من الامانة العامة من مجلس الوزراء، ومدير بلدية المناذرة وتكليف المهندس محمد عبيد جاسم وكالة، ومدير بلدية الحيرة وتكليف المهندس جواد عبد الحسين علوان وكالة، ومدير بلدية العباسية وتكليف المهندس عبد العباس يحيى حسن وكالة، تعيين المهندس صفاء عبد الزهرة قاسم مديرا لكهرباء النجف الاشرف، واعفاء مدير التسجيل العقاري الجنوبي وتكليف الحقوقي هادي مصيلح، واعفاء مدير تجارة الحبوب وتكليف المهندس علاء محمد سعيد، واعفاء مدراء الدوائر في المحافظة المشمولة بفك الارتباط وتكليف معاوينهم لادارة الدائرة بالوكالة لحين اختيار البديل وهم مدير دائرة التخطيط العمراني في المحافظة، ومدير دائرة الشباب والرياضة، ومدير دائرة الاسكان، ومدير دائرة المباني، ومدير دائرة الطرق والجسور، ومدير التخطيط والمتابعة لوزارة البلديات، اضافة الى مدير الاحتياجات الخاصة.

وأوضح المحافظ ان «هناك دوائر في المحافظة تابعة الى الوزارات الاتحادية تم مفاتحة وزاراتهم بتغيير المدراء حسب القانون ومنهم مدير دائرة عقارات الدولة، ومدير دائرة التقاعد، ومدير دائرة الاتصالات.