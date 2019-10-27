من رمى على عيونكِ خرقة سوداء ؟

بغداد حبيبتي من حاول ان يمزق ثوبك الجميل؟ من حاول ان يرمي على عيونك خرقة سوداء ليسيل دموعك؟ هل منعوا ابناءك عنك حين حاولوا، وضع حجاب بينك وبين العالم؟، العالم الذي كان يزورك، وينهل من علمك ،وجمالك، وادبك، وكتاباتك.

في صباحات الجمعة كانت جسورك خالية شوارعك صامته لكن فجرك اكثر ضياء من كل الأماكن، وشمسك اكثر اشعاعاً من كل الأماكن.

بغداد ابناؤك عشاقك احبابك هبوا ليرتموا امام قدميك على ارضك يقبلون ترابك، وينذرون انفسهم من اجلك، لا تبكي عشاقك فها هي (دنيا) تكفف دموعهم بمناديلها التي تقتات عليها، وهاهي ام محمد الثكلى تطعم المتهالكين في ساحة حبك، وعشقك.

بغداد حين اكتب عنك كأني اكتب لأول مرة برغم سنوات الكتابة واللهاث مع الصحف والمجلات والكتب استعين بشهقاتي، ودموعي، وضميري، ووجداني لأ سكب في حبك احلى، واقوى العبارات هل وفيت في وصفك؟ وانت التي لم تولد في الدول مدينة بجمالك، وبهائك، وحسنك، والقك وعلوك، وشموخك، وانت تحتضنين دجلة وتقفين بين الرصافة، والكرخ، تستفيقين كل يوم على تراتيل، وادعية ابنائك، وهم يتضرعون لرب العزة ان تكون بغداد آمنة مستقرة ويبكون في ساحات حراسك الاشداء والاقوياء الذين يحملون رايات العز البركات منذ مئات السنين الامام أبو حنيفة النعمان والامام موسى الكاظم والامام معروف الكرخي والامام الشيخ عبد القادر الكيلاني، هل ولدت في الدول مدينة اجمل منك؟ من ؟ فينا؟ موسكو؟ لندن ؟باريس؟

اقسم انك انت الاجمل، والاطيب، حاولوا ان يجعلوك مدينة للمطاعم فقط لكن صارت هذه الأماكن محطات للحكايات، والثقافة، والجمال، والفن والتحضر، حاولوا ان يجعلوا منك مدينة للهو فقط لكن أصبحت المقاهي والكافيهات منتديات، وأماكن يسكب فيها الشعراء والادباء والكتاب اجمل ارهاصاتهم، وعشقهم لمجدك، وهاهي بغداد في كل ليلة هي مدينة الف ليلة وليلة .

انت سيدة المدن، وايقونة العواصم، انت القلعة الحصينة بالحب قلعة المجد، والأسود، والخلود مدينتي بغداد، لماذا يصاب بالحزن، والكأبة ويبقى يذكرك من هرب منك مع امه، وابيه، واخته واخيه، وعشيرته التي تؤويه؟، من يفارق بغداد يصاب بالهلع بالخوف لانها الحضن الدافئ الكبير الذي يلم كل احبابه. مدينتي مدينة التسامح، والسلام، والحب مدينة حطت على ارض الرافدين اقدس ارض تعفرت بدم الشهداء، بغدادي حبيبتي لم افارقكِ يومًا ولن اغادرك ابدًا.

وداد إبراهيم