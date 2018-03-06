العراق يبلغ الاتحاد الأوروبي رفضه العودة القسرية للاجئين

بغداد ـ الصباح الجديد:

طالب وزير الهجرة والمهجرين، جاسم محمد الجاف، دول الاتحاد الأوروبي بمراعاة الجوانب الإنسانية في التعامل مع ملف العراقيين اللاجئين في دولهم، مؤكدا رفض الحكومة والوزارة العودة القسرية للاجئين العراقيين”.

وذكر بيان للوزارة تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان الوزير استقبل بمبنى الوزارة السفير السويسري غير المقيم لدى بغداد هاينز بيتر لينز، وبحث الطرفان ملفي النازحين والعائدين وأوضاع اللاجئين العراقيين في دول الاتحاد الاوروبي”.

وقال الجاف، ان “بعض الدول وللأسف تستخدم اجراءات تعسفية في اعادة اللاجئين العراقيين قسرا الى البلاد ولا تراعي الجوانب الانسانية والدوافع والظروف التي أرغمتهم على مغادرة وطنهم، ففي النهاية يبقى خيار الهجرة واللجوء من أصعب الخيارات التي يواجهها من اضطر للابتعاد عن الأرض التي ينتمي لها”.

وشدد على ان “مثل تلك الاجراءات مرفوضة من قبل الحكومة العراقية فإعادتهم الى البلاد يجب ان تكون وفق الاطر القانونية وبالتفاهم بين العراق والدول الاخرى مع ضرورة العمل على تشجيع العودة الطوعية للاجئين العراقيين وتجنب اجبارهم على العودة”.