العراق يسدد 20 مليار دولار من الديون الخارجية

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، عن تسديد اكثر من 20 مليار دولار من حجم الديون الخارجية المترتبة على العراق.

وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري في بيان صحافي، إن “الديون الخارجية التي ما زالت على العراق هي 27 مليار دولار و41 مليار دولار للسعودية غير معترف بها، لأنها ديون أعطيت لرئيس النظام المباد خلال الحرب الإيرانية العراقية”.

وأضاف أن” الديون على العراق كانت أكثر من 50 مليار دولار، تم تسديد أكثر من 20 مليار دولار خلال الفترة الماضية”.

من جهتها كشفت النائبة ماجدة التميمي، عن حجم القروض الخارجية والمقترضة من البنك الدولي وجهات خارجية أخرى لدعم الاستثمار وعجز الميزانية.

وذكرت التميمي، أن “هناك قرضا في عام 2015 بقيمة مليار و200 مليون دولار، وفي عام 2016 هناك قرض بقيمة مليار و443 مليون دولار”، موضحة أن “هذه القروض في العامين اعلاه مقترضة من البنك الدولي لدعم عجز الموازنة”.

وأضافت أن “هناك قروضا استثمارية أخرى صرفت على بعض القطاعات، منها الصحة، والتربية، والطرق والجسور، والموانئ..



إضافة إلى أن البعض منها لاعمار المناطق المحررة”، مشيرة إلى أن “هذه القروض ليست من ضمن البنك الدولي، انما هي تابعة إلى جهات أجنبية أخرى”.

وتابعت أن “مجموع القروض لدعم الاستثمار بلغت 7 مليارات و183 مليون دولار”، مبينة أن “هناك قروضا أيضا بالين الياباني واليورو إذ بلغ قرض الين 309 مليارات و971 مليون، واليورو بلغ 646 مليون”.