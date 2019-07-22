سنة للتدوين.. تتبع تحولات القِدَم

اسماعيل ابراهيم عبد

(سنة وتتبع) المجموعة الشعرية الثالثة للشاعر عبد العزيز الحيدر ـ 916 صفحة من القطع الكبير , تهيمن عليها ثلاثة بيئات فكرية (الزمن والطفولة وخراب الضمير الحضاري) وما يتبع ذلك من ملحقات التحولات والفطرة والقسوة البشرية , فضلاً عن التوزع الزمني بين العصور , والتوغل الطفولي بين اللهو والأسى , وتشظي الخراب الى مسخ الهويات والتخلي عن الذكريات وتخطي جمال الصداقة والوئام المسالم والسلام الآمن .

وعلى الرغم مما يمكن ان يشكل الروحية العدمية , فالقصائد تبقى محتمية ومنتخية لما وضعناه عنواناً لهذا الفصل , أي انها قصائد تنضح بالبلل السماوي وفتنة النشأة لفطرة الأشياء كلها قبل وبعد تناسلها كعناصر للخلود الكوني.

ان (سنة وتتبع) مدونة شعرية تابعت تحولات الضمير الانساني يومياً , على مدار سنة , ملتقطة احداث هذا العام من 1/6/2015 إلى 31/5/2016 .

اما لماذا هذا الاختيار لنصف من السنة 2015 ونصف من السنة 2016 فمرده ـ بحسب تخميننا ـ الى :

1 ـ ان البلاد والناس والسياسات محلياً وعالمياً بلغت أوج قسوتها ورعونتها وهمجيتها . 2 ـ قضية الموصل والعراق التي بلغت من التعقيد ذروة غاية في الايلام والإشكال . 3 ـ الوضع الاجتماعي والسياسي الذي بلغ أعلى حالات الاستخفاف والظلم والتحكم بمصائر البلد اقتصادياً وسياسياً.

4 ـ التسفيه والتهميش الثقافي والاثني الذي تبنته المؤسسات العالمية والمحلية بما يعيق التآخي على المستويات كلها , حتى المناطقية منها .

5 ـ يحتمل ان الشاعر قد فكر بكتابة مذكراته على وفق اليوميات السردية فوجد ذلك تقليدياً فاختار وسيلة الشعر لتنفيذها .

6 ـ هذه الفترة بين العامين خطت مؤسسات الحكومة خطوات واسعة في تهديم البنى الثقافية للبلاد ولجميع المحافظات .

7 ـ في هذه الآونة بدأ الامتعاض والرفض للهيمنة التسلطية مدى يمكنه ان يؤسس لوعي قادم مهم , أراد الشاعر ان يسهم بتأشير تأثير واذى واغلاط واجرام وتخلف وطبيعة سلوك قوى الانحراف الظالمة الكاتمة لأصوات الحق.