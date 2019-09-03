هل من أحد هناك يحبني.. و(الى الابد)

جوني كاش

هل من أحد هناك يحبني؟

يا له من عالم قاسٍ وباردٍ

عندما لا يكون هناك من يتشارك معك ليلتك،

وليس هناك سوى طريق واحد للرحيل

عند انبلاج ضوء الصباح الباكر

ثمة شخص ما في مكان ما

ومكان تنتمي إليه،

ومع ذلك فأنت تؤنّب نفسك

وتمضي في طريقك متمهلاً

هي رحلة طويلة ولا نهائية

عندما تسير على الطريق المفقود،

لن يكون اليوم مختلفاً

عن مئة من أيام مضت

لكن، ربما هناك حياة جديدة

تبزغ مع شمس الصباح،

وسأكون رجلاً طيّباً

حيثما أكون وما أفعل

هل من أحد هناك يحبني

هل من أحد هناك يهتم بيّ،

هل من أحد هناك يريد أن يتشارك معي

هل من أحد هناك يحبني؟

إلى الأبد

تقولين لي يجب عليّ أن أفنى

مثل الزهور التي أعتني بها

ولن يتبقى من اسمي شيء

ولن يتبقى من شهرتي شيء

سوى الأشجار التي زرعتها

فلم تزل يانعة

والأغاني التي أغنيها

ستبقى تُغنى.

جوني كاش Johnny Cash: (شباط/ فبراير 1932-أيلول/ سبتمبر 2003)، مغن وكاتب أغان وشاعر وموسيقى أميركي. ابتدأ مغنياً لموسيقى الريف «الكانتري»، وشملت موسيقاه أنواعاً عديدة أخرى كالبلوز والجوسبل والروكابيلي.

كتب أيضاً رواية دينية بعنوان «الرجل المتشح بالبياض»، وسجل بصوته نسخة كاملة من «العهد الجديد» من الكتاب المقدس. وألّف وكتب المئات من الأغاني وأصدر عشرات الألبومات الغنائية.

قصائده هذه مترجمة عن كتاب Forever Words صدر بعد وفاته واحتوى مجموعة من قصائده المجهولة، من منشورات CANONGATE -بريطانيا 2016.