علاوي يحذر من نتائج اختيار مفوضية غير مستقلة و قانون انتخابات ليس منصفا

بغداد ـ الصباح الجديد:

حذر زعيم ائتلاف الوطنية أياد علاوي امس السبت من اختيار مفوضية انتخابات غير مستقلة وتشريع قانون انتخابات غير منصف.

وقال علاوي في تغريدة على حسابه تويتر: “نحن اول من طرح فكرة الانتخابات المبكرة وحذرنا من نتائج المماطلة والتسويف في اجرائها”.

واضاف الدكتور علاوي “نحذر اليوم من نتائج اختيار مفوضية انتخابات غير مستقلة وتشريع قانون انتخابات غير منصف ولا يضمن تمثيلاً حقيقياً لشعبنا الكريم، وهو ما طالبنا به في رسالة الى رؤساء الكتل منذ اب عام ٢٠١٦”.

تجدر الإشارة الى ان قانونا جديدا للانتخابات يناقشه مجلس النواب منذ اكثر من شهر، لم يقر حتى الآن بسبب تعنت بعض الكتل السياسية التي تخشى فقدانها التمثيل في هذا المجلس اذا اقرت فيه فقرتان تجعل من هذا القانون منصفا الى حد ما.