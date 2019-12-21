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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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انسحاب المتظاهرين من جسر الأحرار وساحة الوثبة صوب التحرير

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أفاد مصدر في الشرطة امس السبت، بانسحاب المتظاهرين من جسر الأحرار وساحة الوثبة ومقتربات حافظ القاضي باتجاه ساحة التحرير، مشيراً إلى عودة الحياة الطبيعية بشكل تدريجي إلى ساحة الوثبة وشارع الرشيد.
وقال المصدر حسب مواقع إخبارية عدة، إن “المتظاهرين انسحبوا من جسر الاحرار وساحة الوثبة ومقتربات منطقة حافظ القاضي، باتجاه ساحة التحرير”، مبيناً أن “أعداداً قليلة من المتظاهرين ما زالت هناك لإكمال عمليات التنظيف بالتعاون مع القوات الأمنية”. وأضاف المصدر أنه “من المحتمل عودة جسر الأحرار إلى الخدمة خلال الساعات المقبلة”، متابعاً أن “الحياة الطبيعية بدأت تعود إلى ساحة الوثبة وشارع الرشيد، حيث أعاد أصحاب المحال التجارية فتح محالهم، مع توافد المواطنين للتبضع”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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