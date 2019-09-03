النقد العربي يدرج سوق الأوراق العراقية في منظومة أسواق المال العربية

مع تراجع مؤشره العام خلال آب

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشف صندوق النقد العربي عن إدراج سوق العراق للأوراق المالية رسمياً في منظومة قاعدة بيانات أسواق المال العربية لدى الصندوق، اعتبارا من بداية شهر أيلول 2019.

وقال صندوق النقد العربي، في بيان له، إن عدد الأسواق المالية العربية المنضمة لقاعدة بيانات الصندوق ارتفع إلى 17 سوقاً بانضمام السوق العراقي.

وتضم سوق العراق للأوراق المالية حالياً 95 شركة، منها 28 مصرفاً و5 شركات تأمين، و23 شركة خدمات وتمويل مالي واستثمار، وشركتين في قطاع الاتصالات، إضافة إلى 21 شركة في قطاع الصناعة، و10 شركات قطاع الفنادق والسياحة، و6 شركات في قطاع الزراعة.

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للسوق في نهاية عام 2018 نحو 11.356 تريليون دينار عراقي ما يعادل 9.1 مليار دولار، ولتكون بذلك في المرتبة الـ 13 بين الأسواق المالية العربية في القيمة السوقية.

وباشر الصندوق باحتساب مؤشر خاص لسوق العراق للأوراق المالية، معتمداً على البيانات كما هي في 31 تموز 2019 كفترة أساس، على وفق بيان له.

وتضم عينة مؤشر الصندوق الخاص بسوق العراق للأوراق المالية 43 شركة، تمثل قيمتها السوقية نحو 80 بالمائة من القيمة الإجمالية للسوق كما هي بنهاية عام 2018.

يذكر أن صندوق النقد العربي يحتسب إضافة إلى مؤشرات خاصة بالأسواق المالية المنضمة لقاعدة بياناته، مؤشر مركب عام، يقيس أداء الأسواق المالية العربية مجتمعة، بما فيها سوق العراق للأوراق المالية ابتداء من الأول من أيلول 2019.

في السياق، أظهر التقرير الشهري لسوق العراق للأوراق المالية، تراجع المؤشر العام للسوق بنسبة 1.4 بالمائة خلال شهر آب.

يذكر أن عدد الجلسات خلال الشهر تراجع إلى 16 جلسة في مقابل 22 جلسة خلال شهر تموز، لتواجد إجازة عيد الأضحى المبارك خلال آب.

وانخفضت السيولة بالسوق إلى 14 مليار دينار، مقارنة بـ 41 مليار دينار في الشهر السابق؛ نتيجة انخفاض كميات الأسهم المتداول عليها لـ 15 مليار سهم، من 73 مليار سهم بتعاملات تموز.

وتراجعت القيمة السوقية للأسهم 0.9 بالمائة؛ إلى 11.29 تريليون دينار، في مقابل 11.39 تريليون دينار، بانخفاض يعادل 105 مليارات دينار

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة للأجانب 1.73 مليار دينار، منها 959.97 مليون دينار شراء، و768.83 مليون دينار مبيعات.