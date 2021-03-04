أجرينا عشرات العمليات الناجحة لأزالة اورام الغدة النخامية بالناظور

فريق قاعدة الجملة العصبية في البصرة للصباح الجديد:

البصرة ـ سعدي السند:

الغدة النخامية غدة صغيرة حجمها 1سم وتقع في قاعدة الجمجمة ومحاطة بعظام قاعدة الجمجمة من جميع الجهات مع وجود فتحة صغيرة تسمى سيدة الغدد كونها تنظم باقي الغدد الصماء في جسم الإنسان وتفرز هرمونات على معظم الغدد الموجودة في الجسم وتشكل اورام الغدة النخامية نحو من 2 – 4 % من الاورام داخل عظام الجمجمة وهذه الأورام يمكن تقسيمها الى أورام فارزة للهرمونات او خاملة ونظرا لموقع الغدة النخامية بالقرب من الاعصاب البصرية.. فأضافة الى افراز أو عدم افراز الهرمونات فأنها تؤثر ايضا على البصر وقد تؤدي الى فقدان البصر في بعض الحالات لهذا تعد عمليات ازالة أورام الغدة النخامية من العمليات الدقيقة جدا وكانت العمليات سابقا تجرى عن طريق فتح الجمجمة وفتح الورم بما فيها من مضاعفات ومشكلات .

تشكيل فريق طبي متخصص لعلاج ألأورام

وللتعرف على الدور الكبير الذي يؤديه فريق قاعدة الجمجمة في البصرة التقينا الدكتور حسن هادي الحمدي استشاري جراحة الجملة العصبية في دائرة صحة البصرة فقال ان دائرة صحة البصرة بالتعاون مع كلية الطب ومركز اورام الغدد الصماء في مستشفى الفيحاء العام وشعبة جراحة الجملة العصبية في مستشفى الصدر التعليمي قامت بتشكيل فريق طبي متخصص لعلاج هذه ألأورام بواسطة ناظور الأنف والجيوب الأنفية من دون الحاجة الى فتح الجمجمة .. وتم تشكيل فريق العمل عام 2014 واوفد الفريق للتدريب في فرنسا وألمانيا وطهران وتركيا وشارك في مؤتمرات وورش عمل في شتى الدول وبعد اكمال متطلبات التدريب ومنح الشهادات المطلوبة ، بدأ العمل به عام 2016 بأزالة اورام الغدة النخامية وماحولها بواسطة الناظور دون مضاعفات او مشكلات واجرى الفريق حتى الان اكثر من 150 عملية ناجحة في مستشفى الصدر التعليمي ومستمرون بالعمل في خدمة المرضى ولابد من التوضيح بأن الغدة النخامية تقع بالقرب من الشرايين الرئيسة الايمن والايسر وايضا قريبة من الاعصاب البصرية مما يجعل عملية ازالة الورم صعبة جدا .

كما ان اورام الغدة النخامية قد تكون نشطة وتقم بأفراز هرمونات مثل هرمون النمو او هرمون الحليب الذي يؤثر على فعاليات الجسم المختلفة وقد تكون الاورام خاملة وبالتالي تؤدي الى نقص في الهرمونات وهذا يؤدي الى نقص في فعاليات الغدد الاخرى وان فريق قاعدة الجمجمة الذي يقوم بأجراء العمليات هذه وهي العمليات الناظورية لأزالة اورام الغدة النخامية يتألف من جراح اختصاصي اذن وانف وحنجرة مع جراح اختصاصي جراح جملة عصبية ويقوم بعمل مشترك لأزالة الورم عن طريق الانف والجيوب الانفية وقاعدة الجمجمة .

تعاون وثيق

وهناك تعاون وثيق بين مركزنا مركز قاعدة الجمجمة في البصرة ومركز الغدد الصماء في مستشفى الفيحاء حيث يقوم المركز باحالة المرضى الذين هم بحاجة الى اجراء عمليات بعد تقديم حالاتهم ويقوم فريقنا بأجراء العمليات اللازمة لهم واعادتهم الى مركز الفيحاء لأكمال العلاج .

وفي الختام عبّر الدكتور حسن هادي نيابة عن فريق العمل بتقديم شكر الفريق الذي يتألف من الدكتور أحمد العباسي بروفسور جراحة الأذن و الأنف والحنجرة في جامعة البصرة كلية الطب رئيس الفريق والدكتور دريد احمد التميمي اختصاصي جراحة الاذن والانف والحنجرة / دائرة صحة البصرة .. ولكل من اسهم بأنجاح هذا المشروع خصوصا الدكتور عباس علي منصور مدير مركز الغدد الصماء في مستشفى الفيحاء الذي ساهم في تشكيل هذا الفريق والدكتور هاني موسى بدر استشاري جراحة الانف والاذن الحنجرة في بغداد لدوره الفاعل في تثبيت اقدام الفريق وتشجيعه للقيام بالعمل وشكرنا ايضا للدكتور عباس التميمي مدير عام دائرة صحة البصرة ومدير مستشفى الصدر التعليمي لتقديمهم كل الدعم لأنجاح المهام التي يقوم بها الفريق ولابد من تقديم الشكر لعضو مجلس النواب الدكتور جمال المحمداي و للدكتور ضرغام الاجودي النائب الاداري لمحافظ البصرة لدورهما في توفير الاجهزة الطبية .