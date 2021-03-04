اليوم.. ثلاث مواجهات في بدء الجولة 22 لدوري الكرة

التطبيعية تسمي لجنة المغتربين

بغداد ـ الصباح الجديد:

تبدأ اليوم مباريات الجولة الثانية والعشرين من دوري الكرة الممتاز باقامة ثلاث مواجهات، ففي ملعب الشعب الدولي تقام مباراة الزوراء والطلبة في الساعة الرابعة عصرا، وفي الساعة الواحدة و45 دقيقة تجرى مباراةبين الكرخ والديوانية في ملعب الساحر احمد راضي، ويلتقي نفط ميسان ونفط الوسط في ملعب الاول في الساعة السادسة والربع مساء.. وتستكمل غدا مباريات الجولة باجراء سبعة لقاءات، المتصدر الجوية يحل ضيفا على الصناعات الكهربائية في ملعب الصناعة، في الساعة الواحدة و45 دقيقة ظهرا، وفي ملعب الشعب تقام في الساعة الرابعة عصرا مباراة الشرطة وزاخو، في حين تجرى مباراة النجف والسماوة في ملعب الاول عند الساعة السادسة والربع مساء، في حين تقام في الساعة 2 ظهرا مباريات اربيل والقاسم في ملعب فرانسوا حريري، والكهرباء يضيف الميناء في ملعب التاجي، ونفط البصرة يلتقي الحدود في ملعب الفيحاء، وامانة بغدادي يستقبل النفط.

ويقف الجوية في صدارة الترتيب برصيد 27 نقطة، ثم الزوراء وله 40 نقطة، فالشرطة والنجف ولكل منهما 37 نقطة، لن الاول يتفوق بفارق الاهداف، ويأتي خامسا فريق نفط الوسط وله 32 نقطة. من جانب اخر، سمت الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة، لجنة المغتربين من أجل المباشرة بالعمل وفقا للخطة المرسومة الهادفة إلى احتضان اللاعبين المغتربين، وانتقاء الأفضل منهم لضمهم إلى المنتخبات الوطنية.وتألفت اللجنة من إياد بنيان رئيسا، وعلي شهيم نائبا للرئيس، وعضوية علي عبود النعيمي وزيد شاكر.