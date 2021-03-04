الجوية والزوراء صراع الصدارة

سيكون ملعب الشعب الدولي يوم الثلاثاء المقبل مسرحا لمباراة قمة بين القوة الجوية و غريمه التقليدي الزوراء في الجولة الثالثة والعشرين من منافسات دوري كرة القد، ويتصدر الصقور بانتهاء الجولة 21 ترتيب البطولة بفارق 7 نقطة عن مطارده الزوراء الذي فض شراكة الوصافة مؤخرا مع القيثارة بهدف علاء عبد الزهرة في الوقت القاتل من المباراة.

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات عالية الا انها في هذه المرة لا تقبل القسمة على اثنين لان هناك صراعا كبيرا على الصدارة التي يبذل الزوراء في سبيلها الغالي والنفيس من أجل الوصول الى القمة واعادة نغمة انتصاراته مجددا، فإن الجوية يسعى إلى ان لا يفرط في نقطه واحدة بهذه المواجهة النارية وذلك لتعزيز موقعة والثبات اكثر في مركز الصدارة.

وسيكون على المدرب راضي شنيشل الإسراع بتحصين دفاعته وسد الثغرات وتعضيد الأداء الهجومي والعمل على استغلال الفرص وعدم اضاعتها لأنهما السبيل الوحيد لتحقيق النجاح .

لكون المباراة ستتسم بالندية والاثارة والاستفادة من اخطاء الماضي وتلافيها لا سيما التي وقع في مطبها مع النفط على ملعب التاجي الذي لعب بشكل هجومي جميل وأداء شيق استطاع من خلاله ان يشكل ضغطا كبيرا على مرمى النوارس الذي استعاد عافيته بعد تعثرات وتراجعات رافقت انطلاقته في بداية الموسم كادات تطيح بامال وتطلعات النوارس .

وهذا ما يفرض عليه الإسراع باتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تتيح له التفوق على القوة الجوية المتخم بالنجوم والعمل بكامل طاقته في سبيل تقديم الأداء الأمثل فوق المستطيل الاخصر، لان الاخير فرض نفسه رقما صعبا في معادلة الدوري كما يحضى باحترام الجميع نظرا لتاريخه واسمه كذلك ايضا بالنسبة لفريق بعمر ومنجزات الزوراء الان بتقديم كل ما لديه في هذا اللقاء المهمة والحساس جدا لتفادي الخسارة والبقاء على مقربة من مركز الصدارة.

عمار عبد الواحد