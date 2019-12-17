  • الثلاثاء , 17 ديسمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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التحالف الدولي ينفي دخول أرتال عسكرية إلى المنطقة الخضراء

شؤون عراقية
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“البنتاغون” يطالب بغداد بوقف استهداف قواعد تستضيف أميركيين

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد الناطق العسكري باسم التحالف الدولي، الكولونيل مايلز، أمس الثلاثاء، عدم دخول ارتال عسكرية الى المنطقة الخضراء وسط بغداد.
وقال كاغينز في تصريحات صحافية، إن “التحالف الدولي لم يُدخل اي عجلات عسكرية الى المنطقة الخضراء”.
وكانت وكالة “فرنس برس” قد كشفت في وقت سابق، دخول أرتال عسكرية تابعة للتحالف مكونة من 15 ناقلة تحمل عجلات هامر مع أعتدة وأسلحة أميركية الى المنطقة الخضراء.
في السياق، دعا وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، إلى اتخاذ خطوات لوقف استهداف قواعد تستضيف قوات أميركية، وذلك بعد سلسلة هجمات استهدفتها.
وكان مسؤول عسكري أميركي بارز قد حذر الأسبوع الماضي من أن هجمات تشنها فصائل مدعومة من إيران على قواعد تستضيف قوات أميركية في العراق، تدفع كل الأطراف صوب تصعيد خارج عن السيطرة.
وتزايدت في الأسابيع القليلة الماضية الضربات الصاروخية التي تستهدف قواعد عراقية يتمركز فيها أيضا أفراد من قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة..

من دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تلك الهجمات.
وقال إسبر للصحافيين: “نحتاج مساعدتهم من أجل استقرار الوضع الأمني ووضعه تحت السيطرة، لكننا ما زلنا نحتفظ بحقنا في الدفاع عن النفس وسنمارسه”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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