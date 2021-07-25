الجذاف محمد رياض يدخل غدا منافسات ربع نهائي الأولمبياد

بغداد ـ طه الجنابي:

يدخل في الساعة السادسة وعشر دقائق صباح يوم غد الاثنين البطل محمد رياض المنافسات التاهليلية ضمن ٢٤ مجذفا.. ليتاهل اول ثلاثة منهم للنهائيات ضمن منافسات دورة الالعب الاولمبية بطوكيو .. وقال السيد عبد السلام خلف رئيس الاتحاد اشار الى ان المجذف سبق وان حقق المركز ٢١ في اولمبياد ريو، مشيرا الى ان اللاعب دخل معسكر اعداد بتونس لاسبوعين ثم غادر إلى طوكيو مع مدربه الفرنسي تاسيري.. واشار الى ان فرصت المجذف في تحقيق وساما اولمبي بعيده لقوة المنافسة وكذلك الاعداد والتحصير لباقي دول العالم يفوق ما موجود هنا.يذكر ان فعالية التجذيف والعاب القوى والاثقال والمصارعة حقق اوسمة على مستوى الالعاب الاسيوية بعد عام ٢٠٠٤ وهي قمه ما تحقق اضافة الى نتائج القوس.

واختتم عبد السلام حديثه بالقول : نامل من الجهات ذات العلاقة ان تمنع وزارة الري من هدم مقر الاتحاد على نهر دجلة وان تصرف رواتب اللاعب المتوقفة منذ اربعة اشهر والاتحاد بلا ميزانية منذ ثلاثة سنوات.