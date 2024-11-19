بغداد – الصباح الجديد

اكد المهندس علي جاسم حمود مدير مركز البحث والتطوير النفطي ان المركز يعد قاطرة التقدم العلمي لدعم قطاع النفط والغاز في العراق الذي يمثل صرحاً علمياً شامخاً وذراعاً بحثياً أساسياً لوزارة النفط العراقية.

وقال مدير المركز إن رؤيتنا تتمثل في دعم مسيرة التقدم العلمي والتكنولوجي لقطاع النفط والغاز من خلال البحث العلمي الذي يعد الركيزة الأساسية للتطوير والابتكار. نحن في المركز نمتلك منظومة متكاملة من الكفاءات العلمية المتميزة، حيث يضم المركز نخبة من الباحثين المؤهلين تأهيلاً عالياً، وهم بمثابة ثروة بشرية تساهم بفعالية في تحقيق أهدافنا البحثية. كما أننا نحرص على تطوير مهاراتهم عبر برامج تدريبية متقدمة داخل وخارج العراق لتمكينهم من مواكبة أحدث التطورات العلمية في مجال النفط والغاز.

واشار الى الدعم الذي نقدمه للبحث العلمي يعتمد بشكل كبير على وجود مختبرات متطورة ومجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات. هذه المختبرات تمكننا من إجراء الفحوصات والتحليلات الدقيقة بكفاءة عالية. ونحن ملتزمون بتحديث هذه المختبرات بشكل دوري بما يواكب التطورات التكنولوجية العالمية.

إضافة إلى ذلك، فإن الدعم اللامحدود من قيادة القطاع النفطي، وعلى رأسها وزير النفط والوكلاء والمدراء العامون، كان له دور محوري في تعزيز نشاطات وفعاليات المركز ، هذا الدعم يعزز التزامنا بتوفير بيئة بحثية متقدمة تحفز على الإبداع والابتكار.

واوضح مدير المركز في حديثه اننا ننفذ في المركز برامج بحثية متنوعة تهدف إلى مواجهة التحديات التي تواجه قطاع النفط والغاز، هذه البرامج تشمل تطوير تقنيات جديدة لتحسين كفاءة الإنتاج والعمليات اذ يتم تشكيل فرق بحثية متخصصة لكل برنامج بحثي بمشاركة التشكيلات النفطية، ويتم توفير بيئة عمل آمنة وداعمة تشجع على التفكير الإبداعي.

كما أن خططنا الطموحة تتضمن التعاون مع الجامعات العراقية لتوفير الدعم لطلبة الدراسات العليا، حيث نتعاون معهم في إنجاز البحوث العلمية وتوفير البيانات اللازمة لهم. هذا التعاون يسهم في تعزيز القدرات البحثية وتطوير حلول مبتكرة تخدم القطاع.

واضاف مدير المركز اننا نؤمن بأهمية التعاون والشراكة مع مختلف الجهات المعنية ، لذا نحرص على توقيع مذكرات تفاهم مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الرصينة داخل العراق وخارجه. كما ننظم المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل لتبادل الخبرات مع الشركات النفطية.

علاوة على ذلك، نشارك في المشاريع البحثية المشتركة التي تسهم في نشر المعرفة وتعزيز التعاون العلمي على المستوى الوطني والدولي. هذا النوع من التعاون يسهم في بناء شبكة علمية قوية تدعم تقدم القطاع النفطي وتفتح آفاقاً جديدة للابتكار ، وتطلعاتنا ترتكز على تحقيق المزيد من الإنجازات البحثية التي تخدم قطاع النفط والغاز. نسعى إلى تعزيز قدراتنا البحثية من خلال الاستثمار المستمر في تطوير الملاكات والمختبرات ، كما نطمح إلى توسيع شبكات التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والشركات العالمية.

ولفت في ختام حديثه الى اننا نهدف أيضاً إلى تقديم حلول مستدامة ومبتكرة تلبي احتياجات القطاع وتواجه التحديات البيئية والاقتصادية ، وان طموحنا أن يبقى مركز البحث والتطوير النفطي في طليعة المؤسسات البحثية التي تدعم مسيرة العراق نحو التقدم والازدهار.