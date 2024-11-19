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الملاكات الفنية والهندسية تواصل الاشراف على تنفيذ مشروع الخطوط الناقلة بالديوانية

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد

أشار المهندس عمار عادل حسين المدير العام للمديرية العامة للماء ان مشروع الخطوط الناقلة في محافظة الديوانية بطول 100 كم يُعد من اهم المشاريع الحيوية التي تهدف الى تحسين خدمات المياه الشرب في المحافظة .

وأضاف ان نسبة انجاز المشروع تشهد ارتفاعاً ملحوظاً مثمناً جهود الملاكات الفنية والهندسية في المشروع المتمثلة بدائرة المهندس المقيم والملاكات الفنية في المديرية العامة للماء

واكد ان العمل يسير بصورة جيدة وهنالك متابعة ميدانية مستمرة لضمان انجاز المشروع ، مؤكداً ان مثل هذه المشاريع تعد خطوة أساسية نحو تعزيز البنى التحتية وضمان الحصول على المياه الصالحة للشرب.

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