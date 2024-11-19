التعليم تقرر تحديث ضوابط عودة الطلبة المرقنة قيودهم في الدراسات العليا

بغداد – الصباح الجديد

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحديث ضوابط عودة طلبة الدراسات العليا المرقنة قيودهم إلى مقاعد الدراسة.

وذكر بيان للوزارة أنها “قررت تحديث ضوابط عودة طلبة الدراسات العليا المرقنة قيودهم إلى مقاعد الدراسة، إذ يجب أن يكون الطالب المشمول بها هو غير مستفيد سابقا من العودة إلى مقاعد الدراسة، فيما لا يكون مشمولاً بها الملغى قبوله لإدلائه بمعلومات خاطئة تخص الوظيفة والملغى قبوله لعدم المباشرة بالدراسة وحالات الغش والتزوير والفصل بسبب العقوبات الانضباطية والسرقة العلمية والمحكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف”.

وأضاف، أن “الضوابط نصت على تشكيل لجنة في كل جامعة متنوعة الاختصاصات لدراسة الطلبات التي تقدم إليها من الطلبة الذين أنهيت علاقتهم بالدراسة، فيما يتم تسلم طلبات العودة لمدة شهرين من تاريخ انتهاء الفصل الدراسي الثاني وتكون العودة إلى مقاعد الدراسات العليا على قناة النفقة الخاصة حصراً”.