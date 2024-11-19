بيئة ميسان تشارك في اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات في مجلس الوزراء

ميسان / كواكب علي السراي

شاركت” مديرية بيئة ميسان : في اجتماع الذي عقدته الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات في مجلس الوزراء , متمثلة بمدير مديرية بيئة ميسان الدكتور باسم محمد حبين مع الفريق الفني المتخصص من وزارة البيئة / الدائرة الفنية وفريق من دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية الذي ترأسه معاون المدير العام ظافرة مهجر طعمة .

من جانبه” قال مدير مديرية بيئة ميسان : ان الاجتماع الذي دعت اليه الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات , يأتي بعد ان طالبت محافظة ميسان في عقده لمناقشة وتحديد حدود الاهوار وحسم مساحات خرائطها , والذي ضم ممثلي الوزارات المعنية بملف الاهوار في العراق .

واوضح” المكتب الاعلامي لمديرية بيئة ميسان : جرت مناقشة مستفيضة في كل ما يتعلق بالمشاكل والتحديات التي تواجه مناطق الاهوار وسكانها , لوضع الحلول القابلة للتنفيذ من اجل الحفاظ على هذه المناطق ذات الاهمية والطبيعة المتفردة عالميا .

واضاف : ان الاجتماع اختتم بوضع توصيات من شأنها المساهمة في مساعدة سكان هذه المناطق وتوفير سبل العيش وضمان الاستقرار لهم , ويتبنى متابعة تنفيذ هذه التوصيات فريق من الهيأة بالتنسيق مع المحافظات المعنية والجهات ذات العلاقة .