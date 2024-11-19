الشباب والرياضة تقيم دورة تدريبية للدفاع عن النفس

بغداد ـ الصباح الجديد:

أقامت دائرة التربية البدنية والرياضة-قسم الأنشطة الرياضية، أول أمس، بالتعاون مع أكاديمية بلاك تايكر الدولية للدفاع عن النفس والعلوم الرياضية، دورة تدريبية تحت عنوان (الدفاع عن النفس)، على القاعة الرياضية بمقر الوزارة، بمشاركة ١٢٠ لاعباً ولاعبة من المنظمين للأكاديمية، تحت إشراف مدربين مختصين.

تنظيم الدورة يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد المبرقع، برعاية ودعم الأندية والإتحادات الرياضية، وفتح منشآت الوزارة أمام الرياضيين وتوفير جميع المستلزمات لإنجاح انشطتهم وفعالياتهم، وفي ختام الدورة تم توزيع الدروع على المدربين وشهادات المشاركة للاعبين.