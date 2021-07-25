الايقاع الحيوي .. علم يهتم به المدربين والرياضيين

م.م دعاء حسين علي *

الإيقاع الحيوي لفظة مركبة من كلمتين إغريقيتين بيو Bio ومعناها الحياة، و رثم Rhythm ومعناها التكرار الدوري بإيقاعات منتظمة ،وهو العلم الذي يدرس الدورات الحيوية المميزة لطبيعة جميع الكائنات الحية،وقد اثبت العلماء إن الإنسان يتأقلم لتأثيرات الإيقاع الحيوي اليومي والأسبوعي والشهري والسنوي ومتعدد السنوات للعوامل الطبيعية.يقصد بالإيقاع الحيوي“ التغيرات الحيوية المنتظمة ذات المدى القريب والبعيد والتي يزداد خلالها او يقل النشاط البدني والعقلي والانفعالي والحدسي والجمالي والحسي والروحي والاتقاني والحكمة والعاطفة عند الانسان .

ترتبط هذه التغيرات بالبيئة الداخلية (الوراثية) والخارجية المحيطة ( الفيزيقية)إذ تتغير استجابات حوالي (100) وظيفة فسيولوجية لأجهزة جسم الإنسان،ولا يقتصر الايقاع الحيوي على مجرد تغيرات في مستوى كفاءة أجهزة الجسم على مدار اليوم الكامل بل يمتد ليشمل فترات زمنية قد تطول أو تقصر،ويشمل الإيقاع الحيوي كافة تكوينات الإنسان: البيولوجية والنفسية والاجتماعية. أن نظام الدورات وإيقاعاتها الطبيعية باختلافاتها الزمنية لكل دورة هو الذي يخلق التوازن ويحقق التنوع في حياتنا، ففي يوم ما قد نكون في أحسن حالاتنا الجسدية في حين نحن في أسوأ حالاتنا الذهنية. مع كوننا في وضع حرج بالنسبة لحالتنا العاطفية ، أي أننا لا نكون في أسوأ حالاتنا الجسدية والعقلية والعاطفية عند يوم معين إلا في استثناءات يمكن أن نستدل عليها لو قمنا برسم المنحنيات التي تمثل هذه الدورات .

وعلى هذا الأساس دخل الإيقاع الحيوي في ميدان التطبيق وفي مجالات كثيرة حتى دخل المجال الرياضي كأخذ المتغيرات التي يجب أن تأخذ بالحسبان عند التخطيط للتدريب الرياضي ، كونه شديد الوضوح في التدريب والمنافسات الرياضية وخصوصا في الألعاب الفردية كما هو الحال في ألعاب الساحة والميدان والرماية …الخ إذ يتعامل الرياضي مع الزمن والأداة والحواجز في محاولة الوصول إلى أسرع او ادق اوأبعد اوأعلى محاولة تسجيل الرقم القياسي الشخصي أو للمؤسسة أو المدينة أو البلد أو البطولات الدولية والاولمبية. وتوظيف ذلك في التدريب ودخول السباقات والاستعداد لها بالتوقيتات المناسبة، خاصة بعد أن أثبتت الدراسات إن أفضل النتائج تتحقق في المرحلة الإيجابية أو في قمة دورات الإيقاع الحيوي بينما كانت أسوأ النتائج في قعر دورات الإيقاع الحيوي.

اذ اختلفت وجهات نظر العلماء عن بدء دورات الايقاع الحيوي فمنهم من يرى ان الإيقاع الحيوي يبدأ في التكوين من قبل ميلاد الطفل،أي من يوم الحمل وتستمر لمدة ثلاثة اشهر لإكمال الدورة السنوية . وهناك من يحدد بدأ الدورات الايقاعية بيوم الميلاد . ويعد الإيقاع الحيوي للام هو المصدر الرئيس للإيقاع الحيوي للطفل،ولذلك فان مستقبل الإيقاعات الحيوية للطفل يتوقف على تلك الإيقاعات التي تتشكل خلال فترة وجوده في بطن الأم، وبعد (24) أسبوعاً يجب أن يتمكن الطفل من تمييز صوت الأم والأب وغيره من الأصوات الأخرى.

ومن خصائص الإيقاع الحيوي: تعادل فترة الإيقاع الحيوي فترة دوران الأرض حول محورها تقريبا،وتمر بالدورة اليومية للإيقاع الحيوي جميع أجسام الكائنات الحية وتكون خصائصها الوراثية، وتختلف مستويات الإيقاع الحيوي لأجسام الكائنات الحية ذات الخلايا المتعددة(بحيث تكون على مستوى الخلية والعضو والجسم ككل) ويمكن أن تتغير فترات الإيقاع الحيوي في حالة تغير العوامل الخارجية،ويرتبط إيقاع خلايا وأعضاء وأجهزة الجسم بإيقاع مراكزها العصبية في المخ،ويعد إيقاع النوم واليقظة الإيقاع الرئيس الذي يمثل مفتاحا لجميع إيقاعات الجسم المختلفة.

اما دورات الايقاع الحيوي:فتشمل دورات الإيقاع الحيوي الأولية(Primary Rhythms ) علاقتها بالمتغيرات مدتها /يوم اسم الدورةالقوة البدنية، التوافق الحركي ، مقاومة المرض والألم 23 البدنية الابتكار، الاستقرار العقلي ، المزاج العاطفي،دورة الحساسية العاطفية 28 الانفعالية EMOTIONALالقابلية على التعلم، التفكير التحليلي، الاستدعاء السريع للذاكرة واتخاذ القرار،العمليات العقلية العليا 33 العقليةINTELLECUAL،دورة الإيقاع البدني مدتها(23) يوماً وتعرف الدورة البدنية بأنها كل ظاهرة لها علاقة بالحالة البدنية للفرد من طاقة ومهارات حركية مختلفة، هذا فضلاً عن العناصر البدنية وهي أيضاً أقصى طاقة يمكن ان يبذلها الفرد, وهذا الإيقاع يشتمل على القوة البدنية وقوة الاحتمال والطاقة والمقاومة للمرض .دورة الإيقاع الانفعالي:»ومدتها (28) يوماً وتختص بالحالة الانفعالية والعاطفية للفرد وتؤثر كذلك في الصحة العقلية مثل المزاج والإحساس والشعور والإبداع.». دورة الإيقاع العقلي مدتها (33) يوماً , يؤثر الإيقاع العقلي على الذكاء والذاكرة واليقظة الذهنية والقوة المنطقية وسرعة رد الفعل والطموح، وهو ينقسم إلى مرحلة إيجابية لمدة (16.5) يوم ومرحلة سلبية بعدد الأيام نفسها.

دورات الإيقاع الحيوي الثانوية علاقتها بالمتغيرات مدتها/ يوم اسم الدورةغريزة الادراك غير الواعي 38 الحدسية INTUITIONالابداع الفني والشعري 43 الجمالية AESTHETICكل ما يتعلق بكفاءة الحواس والادراك الحسي 48 الحسية SELF AWARENESS مشاعر العلاقات مع الآخرين ومشاع المعتقدات 53 الروحية SPIRITUAL. دورة الإيقاع الحدسي: ومدتها (38) يوماً, فضلاً عن الدورات السابقة فقد أضاف (كاسي ) دورة الحدس الى الدورات الثلاث، تؤثر في الدوافع، الغرائز، والإدراك واللاشعور أو اللاوعي.الدورة الجمالية:مدتها (43) يوما، وهي مسئولة عن الإشباع الفني والشعري.الدورة الحسية:مدتها( 48) يوما، وهي مسئولة عن كل ما يتعلق بكفاءة الحواس والإدراك الحسيالدورة الروحية:مدتها( 53) يوما، مشاعر العلاقات مع الآخرين ومشاعر المعتقدات .دورات الإيقاع الحيوي المركبة علاقتها بالمتغيرات اسم الدورة مثلا دورة مركبة من الدورة العقلية +الدورة البدنية الأتقانية MASTERY ، دورة مركبة من الدورة الانفعالية + الدورة العقلية الحكمة WISDOM، دورة مركبة من الدورة الانفعالية + الدورة البدنية العاطفية PASSION . ألدورة الاتقانية: دورة مركبة من الدورة العقلية +الدورة البدنية وهي دورة الحكمة: دورة مركبة من الدورة الانفعالية +الدورة العقلية.

الدورة العاطفية:دورة مركبة من الدورة الانفعالية +الدورة البدنية وهي ( Emotional cycle + ) Physical cycle) )الدورات الزمنية:دورة متعددة السنوات: ظهور طفرات خلال السنوات المختلفة.دورة سنوية : ترتبط بدوران الارض دورة واحدة حول الشمس.دورة شهرية: ترتبط بدوران القمر حول الارض دورة واحدة .دورة اسبوعية: ربع الدورة القمرية او ربع الشهر القمري (لا يوجد ما يفسرها).دورة يومية: ترتبط بدوران الارض حول محورها دورة واحدة في اليوم.