العمل: البدء بصرف منحة طلبة الجامعات للثلاثة أشهر الماضية

بغداد – الصباح الجديد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/ هيئة الحماية الاجتماعية عن البدء بصرف المنحة الطلابية لطلاب الجامعات للأشهر (تشرين الأول، تشرين الثاني، وكانون الأول) من العام الدراسي الحالي 2024-2025.

وأوضح رئيس الهيئة أحمد الموسوي في بيان أن ” هذه المنحة شملت أكثر من (20) ألف طالب من طلبة الجامعات الحكومية”، مشيرًا إلى أن “المنحة مستمر لدعم الطلبة حتى عام 2025”.

وأكد الموسوي، أن “صرف المنحة يأتي ضمن التعاون المشترك بين وزارة العمل و وزارة التعليم العالي لتخفيف من الأعباء المادية على الطلبة وعائلاتهم”، مشددًا على “أهمية الدعم في التعليم كونه أحد ركائز التنمية المستدامة”.