الإعمار: خطة لشمول أكبر عدد من المستفيدين بقروض صندوق الإسكان

بغداد – الصباح الجديد

أعلنت وزارة الإعمار عن خطة لشمول أكبر عدد من المستفيدين بصندوق الإسكان، فيما أشارت الى منحها قروضا ضمن الصندوق لأكثر من تريليون دينار خلال العام 2024.

وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار : إن “المبالغ المخصصة لصندوق الإسكان في كل عام تتراوح ما بين 600 مليار الى 750 مليار دينار قابلة للزيادة بناء على المبالغ المستردة من المقترضين”، مبينا ان “البنك المركزي سمح بإعادة مبلغ الـ250 مليار دينار خلال خمس سنوات، وهذا سيضاف على مبلغ الصندوق لشمول اكبر من المستفيدين”.

وأضاف، “عندما اطلقنا القروض عام 2024، قلت سابقا اننا نضع مستهدف لموضوع منح القروض، كان لدينا 600 مليار دينار نستهدف بها مثلا 12،500 مواطن، إلا ان مبالغ أخرى وصلت مما رفع المبلغ الى 750 مليار دينار بعد ذلك وصل الى 900 مليار دينار”.

وذكر “عندما اجرينا كشوفات على المبالغ التي تم منحها في عام 2024 أظهرت منح واحد ترليون و80 مليار دينار”، لافتا إلى أن “منح المبالغ للمقترضين اما ان تكون على دفعة اولى او دفعة ثانية وثالثة”.

وبين أن “هناك من يسدد الشهر الواحد في الشهر الثاني وهذا السداد سيمنح الى مجموعة اخرى، أي ان العملية هي تدوير لهذه المبالغ والتي من الممكن ان تشمل اكبر عدد من المستفيدين”، لافتا إلى انه “تم شمول 16 ألف مستفيد بالقروض”.

وفي وقت سابق، حددت وزارة الإعمار الثاني من شباط المقبل موعداً لإطلاق الوجبة الجديدة من قروض الإسكان.