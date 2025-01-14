الحبوب تواصل تجهيز المطاحن بالحصة العاشرة دعماً التموينية وزير التجارة يوجه بالإسراع باستكمال خطط الدفع الالكتروني

بغداد – الصباح الجديد

وجه وزير التجارة أثير داود الغريري بالإسراع باستكمال خطط عمليات الدفع الالكتروني وتوقيتاتها، أن “وزير التجارة أثير داود الغريري، ترأس الجلسة الأولى لهيئة الرأي لعام 2025، لمناقشة الملفات المدرجة على جدول الأعمال، والتصويت على القرارات التي تدعم رؤية الوزارة في تحسين الأداء والخدمات المقدمة”.

وأكد الغريري خلال الجلسة – بحسب البيان- “أهمية التزام الإدارات العامة للتشكيلات بتنفيذ التوجيهات والمهام وفق رؤية ومؤشرات متطلبات العمل لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع “، مشيراً إلى “ضرورة دفع استحقاقات موظفي الوزارة ودعم عملهم وبما يتوافق مع القرارات والتوصيات الصادرة بهذا الشأن “.

وبينت الوزارة، أن “الجلسة ناقشت عدة ملفات، أبرزها الصرف من إيرادات الشركات العامة، الدفع الإلكتروني ونسب الإنجاز المحققة، مشاريع الأتمتة، وخطط استخدام الطاقة الشمسية في تشكيلات الوزارة”.

وتابعت، أنه “جرى خلال الجلسة تبادل وجهات النظر في كل المواضيع التي تناولتها الجلسة لتحسين الأداء والخدمات المقدمة والتي تتوافق مع فقرات البرنامج الحكومي وأهداف قانون وزارة التجارة المرقم 37 لسنة 2011”.

وأصدر الوزير – بحسب البيان- توجيهات عدة خلال الجلسة، من بينها تنفيذ حملات تطوعية لتشجير مساحات واسعة بالتنسيق مع أمانة بغداد، دعماً للتوجهات الحكومية في تعزيز البيئة المستدامة والإسراع في استكمال مشاريع الأتمتة والدفع الإلكتروني مع وضع خطط دقيقة وتوقيتات محددة لتقييم نسب الإنجاز وتنفيذ خطط لاستخدام الطاقة الشمسية في مباني الوزارة، بما ينسجم مع توجهات الحكومة نحو الطاقة النظيفة.

أكد مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب الدكتور حيدر نوري الكرعاوي ، استمرار جهود مواقع وفروع الشركة في تجهيز المطاحن بالحصص المقررة لدعم مفردات البطاقة التموينية. وأوضح أن عملية التجهيز تتم وفق الخلطة المعدة من قبل قسم السيطرة النوعية لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة.

وأشار المدير العام إلى أن فرع كركوك يواصل تجهيز المطاحن الأهلية بالحصة العاشرة (السلفة الثانية) من مركز تسويق الحويجة بواقع 9 سيارات تحمل 373.700 طن، بالإضافة إلى تجهيز المطحنة الحكومية من السايلو المعدني بـ 5 سيارات تحمل 113.420 طن.

وفي النجف الأشرف، تم تجهيز المطاحن الأهلية والحكومية بنسبة 50% من الحصة العاشرة (السلفة الثانية) من خلال 30 سيارة بكمية إجمالية بلغت 1,017 طن. وفي صومعة خان بني سعد، تم تجهيز المطاحن الحكومية بالحنطة المحلية للحصة العاشرة (الوجبة الأولى) بواقع 4 سيارات.

موضحاً إلى أن فرع الأنبار جهز المطاحن الأهلية بواقع 7 سيارات حملت 312 طن من مركز تسويق عنه، حيث تم تصفير مطحنتين.

أما في بابل، فقد تم تجهيز المطاحن الأهلية بـ47 شاحنة من مركز تسويق المرادية 2، المخصصة لحصة محافظة كربلاء المقدسة. وأضاف أن فرع نينوى أرسل 22 سيارة تحمل 987.440 طن من سايلو البعاج إلى سايلو الرصافة، بينما تم تجهيز المطاحن في سايلو بازوايا بكمية 463.289 طن بواقع 13 سيارة، وسايلو مخمور بكمية 1,535.760 طن بواقع 38 سيارة.

تأتي هذه الجهود في إطار السعي المستمر لتأمين مفردات البطاقة التموينية وضمان وصولها إلى جميع المحافظات بأعلى معايير الجودة