المالية النيابية: ملف موازنة 2020 سينتهي أواخر أيلول المقبل

بغداد – الصباح الجديد:

أكدت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، ان موازنة 2020 سيتم الانتهاء منها عند اواخر ايلول المقبل، لافتة الى ان سعر برميل النفط الذي ستحتسب عليه الموازنة سيكون مقارباً او اقل من تسعيرة العام الجاري، بسبب نسبة العجز المرتفعة في موازنة العام المقبل.

وقال عضو اللجنة جمال احمد في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد،ان ” الحكومة لم تحسم موازنة 2020 بالكامل، وقد تكون بعض الوزارات قد حسمت امرها، حيث كنت ضمن لجنة مناقشة استراتيجية موازنة البرامج والاداء، وخلال جلسات اللجنة تمت مناقشة آليات تطبيق هذه الموازنة وكيفية تحويل الوزارات الى وزارات منتجة وتطبق موازنة الاداء والبرامج”.

واضاف أحمد، ان “لجنة المناقشة قدمت مسودة النفقات الجارية والاستثمارية المتوقعة لموازنة 2020، ولكن هذه لم تكن النسخة الاخيرة ولكنها المقترحة من الوزارات وسيتم صياغة الموازنة واعادة ترتيبها من قبل وزارة التخطيط وترسل الى وزارة المالية ليتم بعدها تسليمها الى مجلس الوزراء”.

واوضح ان “اعداد الموازنة من قبل الوزارات المذكورة وانهاء ملفها سيكون عند نهاية الشهر ايلول المقبل، وقد تحتسب الموازنة عند سعر برميل النفط للعام الجاري او قد يحصل تخفيض لسعر البرميل، خاصة ان هناك عجز كبير في الموازنة”.