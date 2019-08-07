توقيع اتفاقية للربط الكهربائي بين العراق والأردن لسد النقص في البلاد

بغداد – الصباح الجديد:

أعلنت وزارة الكهرباء، امس الأربعاء، عن توقيع اتفاقية مع الأردن للربط الدولي في مجال الطاقة الكهربائية، بهدف سد النقص في الطاقة مستقبلاً في اوقات الذروة.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه امس، إنها “متمثلة ب‍الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الوسطى وقعت اتفاقية مع الجانب الأردني بشأن الربط الدولي في مجال الطاقة الكهربائية”.

وأضافت، أن “الطرفين ناقشا أهم الأمور الفنية والتجارية، وتقديم دراسة جدوى اقتصادية للربط العراقي والأردني للطاقة الكهربائية، وتوصل الطرفان إلى مراحل متقدمة، وإيجاد الحلول لمعوقات العمل والاتفاق عليها لتفعيل التعاون المشترك بين الجانبين، فضلاً عن الاتفاق على مد الخطوط الناقلة والتنسيق بين البلدين لإكمال الربط بأسرع وقت ممكن”.

وأشارت الوزارة، إلى أن “الهـدف من المشروع هو سد النقص في الطاقة مستقبلاً في أوقات الذروة للمساهمة بالمنفعة المتبادلـة بين البلدين”.

ويعاني العراق نقصاً في الطاقة الكهربائية وخاصة في وقت الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة مما يدفع المواطن للاستعانة بالمولدات الأهلية لتعويض النقص.