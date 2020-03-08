مزاج اليونانيين تجاه المهاجرين في سنة 2015 يبدله استغلال تركيا لأزمتهم

الصباح الجديد – متابعة :

بعد ان أظهرت اليونان تعاطفا مع المهاجرين عام 2015 في وقت كانت الحرب السورية في ذروتها، وصل نحو مليون لاجئ إلى الجزر اليونانية في بحر إيجه المحاذي لتركيا، عبر غالبيتهم إلى أوروبا الوسطى. فإنها اليوم تقابلهم بالرفض، في تحوّل يعزوه خبراء إلى «السياق الجيوسياسي» للأحداث و»الإنهاك» الذي يشعر به السكان من سنوات الأزمة الاقتصادية. وانتشرت حينها صور لنساء جزيرة ليسبوس وهن يطعمن الرضع اللاجئين من زجاجات الحليب.

وفي عام 2016، تم ترشيح مجموعة من سكان الجزيرة لجائزة نوبل للسلام على خلفية دورهم في إغاثة طالبي لجوء، في خطوة عد المسؤولون حينها أنها تقدّم «مثالاً مضيئاً».

وتوضح فيليبا حاجيستافرو أستاذة العلوم السياسية في جامعة أثينا أنه في ذلك الحين، وبعد خمس سنوات من أزمة عام 2010 الاقتصادية، «كان السكان لا يزالون يأملون بأن حكومة ألكسيس تسيبراس اليسارية، مع رؤيتها الإنسانية بشأن اللاجئين، ستضع حداً لإجراءات التقشف».

لكن ذلك لم يحصل، بل على العكس، زاد فقر السكان بينما استمرت معاناتهم ما أفسح المجال لسلوكيات عنيفة، بحسب الباحثة.

ويرى من جهته كوستاس فيليس من المعهد اليوناني للعلاقات الدولية أن «نزوح مئات الآلاف من الأشخاص خصوصاً من الحرب في سوريا ومن تنظيم الدولة الإسلامية كان عفوياً في عام 2015»، وأما «اليوم، فإن تدفق المهاجرين الذين يحاولون العبور إلى اليونان، والأقل بكثير من ذلك الحين، تديره تركيا».

وقررت أنقرة في 28 شباط/فبراير فتح حدودها، مستخدمة المهاجرين «كسلاح سياسي»، بحسب أثينا. وبالنتيجة، تجمّع 13 ألف شخص خلال 48 ساعة على معبر كاستانييس الحدودي بين البلدين.