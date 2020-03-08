فيروس كورونا لا يعني الانقطاع عن التسوق والطعام

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مع استمرار تفشي فيروس كورونا مع ما يقرب من 100 ألف حالة مؤكدة على مستوى العالم، يتساءل الناس بشكل متزايد كيف يمكن أن يؤثر الفيروس على عاداتنا الغذائية وتناول الطعام.

تواصلت صحيفة هافينغتون بوست الأميريكية مع عدد من خبراء سلامة الأغذية والصحة العامة.

هل ينتقل فيروس كورونا عن طريق الطعام؟

ما يزال الباحثون يبحثون في كيفية انتقال فيروس كورونا المستجد، لكنهم متأكدون حتى الآن بأنه ينتشر من خلال قطرات تنطلق من الأنف أو الفم عند العطاس أو السعال.

ويصبح انتقال المرض ممكناً، عندما يستنشق شخص ما هذه القطرات، أو يلامس عينيه أو فمه أو أنفه، بعد ملامسته للأسطح التي تهبط عليها هذه القطرات، وحتى الآن لا يوجد دليل قاطع على انتقال فيروس كورونا المستجد عبر الطعام.

وقال متحدث باسم دائرة سلامة الأغذية والتفتيش التابعة لوزارة الزراعة الأميريكية «لا توجد تقارير حتى الآن تفيد بانتقال المرض عن طريق الأطعمة أو أغلفة الأغذية».

وأوضح بنجامين تشابمان، الأستاذ وأختصاصي سلامة الأغذية في جامعة ولاية نورث كارولينا، أنه نظراَ لأن طريقة العدوى تنفسية في المقام الأول، فإن فرصة التقاط الفيروس من الأغذية منخفضة للغاية، وفي الواقع لا توجد أية أدلة على انتقال أي فيروسات تنفسية عن طريق الطعام في الماضي.

هل هناك أطعمة معينة يجب تجنبها في متاجر البقالة؟

نظراً لعدم وجود أدلة على انتقال الفيروس عبر الأطعمة، فلا داعي لتجنب شراء أية أطعمة على وجه الخصوص، ومصدر القلق الأكبر عند التسوق هو خطر انتقال الفيروس من شخص آخر.

وقال جيسون كيندراتشوك، الأستاذ المساعد في قسم علم الأحياء الدقيقة الطبية والأمراض المعدية في جامعة مانيتوبا «إذا كان هناك شخص مصاب، فيمكن أن ينقل المرض إلى الآخرين عند التسوق في المتاجر، ويجب التأكد من غسل وتنظيف اليدين بشكل جيد بعد ملامسة الأطعمة والأغذية في المتجر.

وهذا لا يعني مطلقاً أنه يجب عليك التوقف عن التسوق، ولكن يجب أن تكون حذراً وأن تتبع تدابير وقائية بسيطة مثل غسل يديك بانتظام، وعدم لمس أنفك وفمك إذا لم تكن يداك نظيفتين، والبقاء في المنزل إذا كنت مريضاً، وتغطية فمك وأنفك عند السعال أو العطاس، مع الحفاظ على مسافة لا تقل عن ثلاثة أقدام عن الأشخاص الذين يعانون من السعال أو العطاس، ومراجعة الطبيب إذا كنت تعاني من حمى وسعال وصعوبة في التنفس.

هل تناول الطعام في المطعم آمن؟

في معظم الحالات، لا يوجد سبب لتجنب زيارة المطاعم والمقاهي، فالفيروس لا ينتقل عن طريق الأطعمة، وفي حال كان موجوداً في طعامك، فسيتم القضاء عليه عبر عمليات الطهو.

وكما هو الحال عند زيارة المتاجر أو أي مكان عام، من الضروري اتخاذ الاحتياطات المطلوبة، عند الخروج لتناول الطعام في المطعم. وفي مقدمتها غسل اليدين بشكل جيد، وتجنب ملامسة الأسطح والأبواب الملوثة، والابتعاد عن أي شخص تظهر عليه أعراض كالسعال والعطاس.

هل هناك احتياطات لتحضير الطعام في المنزل؟

تتمثل أهم النصائح التي يجب اتباعها عند طهو وتحضير وجبات الطعام في المنزل غسل اليدين بشكل جيد، وعدم تحضير الأطعمة للآخرين عندما تظهر عليك أعراض المرض، وتنظيف أسطح الطهو وتعقيمها بشكل جيد، وطهو الطعام إلى درجة حرارة مناسبة لقتل الفيروسات.