الحكمة: مجلس النواب يمثل مصالح الأحزاب والكتل وليس إرادة الشعب

بغداد – الصباح الجديد:

هاجم نائب عن تيار الحكمة، الأربعاء، مجلس النواب، متهما اياه بتمثيل مصالح الاحزاب والكتل السياسية وليس مصالح الشعب، فيما اشار إلى توزيع الدرجات الخاصة بين الكتل دون مراعاة حقوق الشعب العراقي.

وقال النائب حسن فدعم في تصريح لـه إن “الكتل السياسية تنصلت عن مسؤولياتها تجاه الشعب وان ما أطلق من شعارات سواء على مستوى البرنامج الحكومي أو نبذ المحاصصة وعود كاذبة”.

وأضاف فدعم، أن “هيئة رئاسة مجلس النواب بالإضافة إلى الكتل السياسية عمدت إلى توزيع الدرجات الخاصة فيما بينها”، معتبرا أن “مجلس النواب اصبح لايمثل إرادة الشعب العراقي وإنما يمثل مصالح الأحزاب والكتل المنضوية داخل المجلس”.

ودعا فدعم القوى الوطنية إلى “النظر بعين الاعتبار وتوزيع واردات النفط على الشعب العراقي، فضلا عن توزيع الدرجات الوظيفية والخاصة على أبناء الشعب وعدم احتكارها من قبل الكتل والأحزاب”.