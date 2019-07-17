النصر: حكومة عبد المهدي تجامل إقليم كردستان على حساب الشعب

بغداد – الصباح الجديد:

اتهم تحالف النصر برئاسة حيدر العبادي، الأربعاء، حكومة عادل عبد المهدي بـ”مجاملة” إقليم كردستان على حساب الشعب العراقي، معتبرا أن “مجاملة الاقليم” احدى الثغرات المثبتة على الحكومة. وقال النائب عن التحالف فالح الزيادي في تصريح لـه إن “غياب التشريع والرقابة الحكومية ادى الى تجاهل الإقليم تجاه المركز”، مبينا ان “حكومة كردستان خرقت قانون الموازنة الاتحادية بعدم تسليم واردات ٢٥٠ الف برميل مقابل الحصول على رواتب موظفي الإقليم”.

وأضاف الزيادي، أن “أحد السلبيات والثغرات المثبتة حاليا تجاه حكومة عادل عبد المهدي هو مجاملة الإقليم على حساب الشعب العراقي فضلا عن عدم وجود عدالة اجتماعية”.

وكان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم اقر امس الثلاثاء، بقيام اقليم كردستان العراق بتصدير النفط خارج سلطة بغداد، مشيرا إلى أن الإقليم “مضطر لذلك”.