  • الأربعاء , 17 يوليو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • النصر: حكومة عبد المهدي تجامل إقليم كردستان على حساب الشعب

النصر: حكومة عبد المهدي تجامل إقليم كردستان على حساب الشعب

شؤون عراقية
0 تعليق
30 views

بغداد – الصباح الجديد:
اتهم تحالف النصر برئاسة حيدر العبادي، الأربعاء، حكومة عادل عبد المهدي بـ”مجاملة” إقليم كردستان على حساب الشعب العراقي، معتبرا أن “مجاملة الاقليم” احدى الثغرات المثبتة على الحكومة. وقال النائب عن التحالف فالح الزيادي في تصريح لـه إن “غياب التشريع والرقابة الحكومية ادى الى تجاهل الإقليم تجاه المركز”، مبينا ان “حكومة كردستان خرقت قانون الموازنة الاتحادية بعدم تسليم واردات ٢٥٠ الف برميل مقابل الحصول على رواتب موظفي الإقليم”.
وأضاف الزيادي، أن “أحد السلبيات والثغرات المثبتة حاليا تجاه حكومة عادل عبد المهدي هو مجاملة الإقليم على حساب الشعب العراقي فضلا عن عدم وجود عدالة اجتماعية”.
وكان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم اقر امس الثلاثاء، بقيام اقليم كردستان العراق بتصدير النفط خارج سلطة بغداد، مشيرا إلى أن الإقليم “مضطر لذلك”.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة