معرض شخصي لموفق السواد يصاحبه الشعر في هولندا

امستردام – الصباح الجديد:

يقيم الفنان والشاعر العراقي المقيم في هولندا «موفق السواد» معرضه الشخصي الخامس في العاصمة الهولندية أمستردام في غاليريOut in the field ) ) ظهيرة يوم الأحد القادم 13 كانون الثاني الجاري 2019، المعرض يحمل عنوان « قراءة الممحو» وهي الثيمة الأساسية التي يشتغل عليها الفنان في أغلب أعماله التشكيلية والتي يقول عنها: ( إنها تدوين للحظات الممحوة أو الغائبة في القصيدة) . يتضمن الافتتاح أمسية أدبية وموسيقية برفقة عازف الكمان العراقي» عضيد « وقراءة ممسرحة لإحدى قصائد الشاعر «موفق السواد» يؤديها الفنان المسرحي «صالح حسن فارس» ثم قراءات شعرية تبدأها الشاعرة الهولندية دورين دي فت وشعراء عراقيون وآخر هولندي عددا من قصائدهم.

ويقدم الناقد التشكيلي والباحث الهولندي فلوريس شيرف ورقة نقدية يسلط فيها الضوء على تجربة الفنان موفق لسواد.

جدير بالذكر ان المعرض سيستمر لغاية التاسع والعشرين من الشهر الجاري