” حقوق ” يدين كلية أصدرت عقوبات بعضها الفصل لجامعيين على ارائهم

دعا الطلبة الى رفع دعاوى ضدها وتعهد تأمين المحامين

بغداد – الصباح الجديد:

ادان المركز العراقي لدعم حرية التعبير(حقوق) امس الثلاثاء، الفصل التأديبي لطلاب جامعيين في ديالى لتعبيرهم عن آرائهم.

وقال المركز في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، “إننا ندين قرار عمادة كلية بلاد الرافدين في ديالى الذي قضى بفصل 4 طلاب بسبب التعبير عن آرائهم في مواقع التواصل الاجتماعي”، فيما عد الاجراء بـ”السابقة الخطيرة، تفسر عدم احترام حرية الرأي ورفض المختلف ورسالة نحو الديكتاتورية”.

واضاف انه “في الوقت الذي يرفض المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، إجراء عمادة كلية بلاد الرافدين بفصل هؤلاء الطلبة فإنه يطالب الجهات ذات العلاقة باحترام حرية التعبير وإلغاء العقوبات المفروضة بحق الطلبة، والتشديد على ضرورة إعطاء مساحة من الحرية في التعبير والانتقاد كونه مكفولاً في الدستور”.

ودعا الطلبة المفصولين، إلى “تسجيل دعاوى قضائية بحق الكلية، لتجاوزهم على الدستور، وارتكاب مخالفة قانونية، فيما تعهد بتوفير المحامين ” لهذا الأمر”.

ونصت وثيقة صادر عن عمادة كلية بلاد الرافدين الجامعة في ديالى بحسب البيان، انه “استنادا للصلاحيات المخولة لنا، تقرر عقوبة الطلبة المدرجة أسمائهم ادناه لتجاوزهم على الكلية بالتعليق السيء في الانترنيت”.

وتابع ان الكلية عاقبت ” الطالب ذو الغفار علي محمد/ المرحلة الاولى قسم المحاسبة/ عقوبة الفصل لمدة سبعة أيام، والطالب تبارك طه متعب/ المرحلة الاولى قسم الاجهزة الطبية/ الفصل ثلاثة ايام من الكلية، فيما حصل الطالبان كرار حسين اسماعيل/ المرحلة الاولى قسم المحاسبة، وميمون احمد جعفر/ المرحلة الاولى قسم الاجهزة الطبية/ عقوبة التنبيه”.