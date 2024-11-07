التعليم تطلق دليل الجامعات والكليات الأهلية للسنة الدراسية 2025/2024

بغداد – الصباح الجديد

أعلنت وزارة التعليم العالي إطلاق دليل الجامعات والكليات الأهلية للسنة الدراسية 2025/2024.

وقالت الوزارة في بيان: إنه “تم إطلاق دليل الجامعات والكليات الأهلية للسنة الدراسية 2025/2024“.

وأضافت أن “الدليل يتضمن تفاصيل الموقع الجغرافي للجامعات والكليات الأهلية وأقسامها وأجورها على مستوى الدراسة الصباحية والمسائية فيما تأشر تعليق القبول في عدد من الأقسام والكليات وذلك بناء على مقتضيات الجودة والرصانة العلمية“.

ودعت الوزارة المهتمين إلى “تحميل التطبيق PEAS الخاص بالتقديم إلى الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2025/2024″، لافتة الى أنه “على الراغبين بالتقديم إنشاء الحساب من الطالب نفسه وإتمام عملية التحقق من الطالب ذاته عن طريق صورة الطالب الحية والبطاقة الوطنية وملء البيانات الدراسية الدقيقة المتعلقة بنوع الدراسة والرقم الامتحاني والمستندات الساندة للمعلومات المدخلة واختيار قناة التقديم من الطالب نفسه وتسجيل خياراته الجامعية بحسب المعدل ونوع الدراسة“.