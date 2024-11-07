المرور العامة تعلن تسجيل انخفاض كبير بالحوادث

بغداد – الصباح الجديد

أعلنت مديرية المرور العامة امس الاربعاء عن تسجيل انخفاض كبير بالحوادث المرورية.

وقال مدير المرور العامة اللواء رعد مهدي عبد الصاحب العبيدي في مؤتمر صحفي إنه “تم إصدار 939 ألف إجازة سوق خلال هذا العام، و 2130000 سنوية، وأن إنتاج اللوحات مستمر”، مضيفاً أن “هناك سرعة بإنتاج وتصنيع العلامات المرورية الداخلية، والإشارات الذكية“.

وأضاف أن “التقنية الحديثة بدأت بعدد من المحافظات وتم نصب أجهزة قياس السرعة من الحدود وصولا إلى داخل المدن، حيث بدأت مجالس المحافظات بتجهيزها للحد من الحوادث التي انخفضت بنسبة كبيرة”، مشيراً إلى أنه “تم استحداث مديرية الطرق الخارجية، وتم التعاقد مع الشركات العالمية لتجهيز المديرية بالعجلات والمباشرة بالوجبة الثانية في قواطع مراقبة الطرق بالرادارات“.

وأوضح أن “المديرية شرعت بالدفع الإلكتروني للقضاء على الفساد، ووجهنا بفحص أي مركبة وترويج أي معاملة لأي مواطن في أي محافظة”، لافتاً إلى أنه “حرصاً على تقديم افضل الخدمات جعلنا الدوام صباحا ومساء، وتفعيل منصة أور التي من خلالها يمكن للمواطن معرفة الغرامات، وهنالك لقاء مع وزير التربية لإعادة الإشارات المدرسية وتفعيل الوعي المروري لدى الطالب”.