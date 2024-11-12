سارق يقتل رجلا ويصيب زوجتيه في بغداد

أفاد مصدر أمني، أمس الإثنين، أن سارقاً قتل رجلاً مسناً داخل داره وأصاب زوجتيه بجروح خطرة ثم لاذ بالفرار في العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لوسائل إعلام: إن “شخصاً مجهول الهوية اقتحم منزلاً ضمن منطقة الأمين ما أسفر عن مقتل صاحب الدار، وهو رجل كبير بالسن تولد 47 واصابة زوجتيه الاثنتين تولد 60 و 40 بجروح خطيرة نقلوا على إثرها الى المستشفى، فيما لاذ الجاني بالفرار“.

وأضاف أن “المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادثة كانت بدافع السرقة“.

وبين المصدر أن الجهات الأمنية عمدت على الفور “بفتح تحقيق بالحادث لمعرفة الملابسات والقبض على الجاني“.