الكشف عن اختلاس مبالغ مالية في بابل

أعلنت قيادة شرطة بابل، أمس الاثنين، عن كشف جريمة اختلاس مبلغ “570 مليون دينار” من أحد المصارف الأهلية.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته “الصباح الجديد”، أنه “بفضل العمل الدقيق والمهني لشعبة مكافحة إجرام الصوب الصغير تمكنت القوات الأمنية من كشف جريمة اختلاس مبلغ قدره 570 مليون دينار عراقي من أحد المصارف الأهلية”.

وبينت أن “عملية القبض تمت بناءً على بلاغ ورد من المصرف، باشرت الشعبة إجراء تحقيق موسع شمل متابعة كاميرات المراقبة، واستجواب الموظفين، وتحليل السجلات المالية، مما أدى إلى التوصل إلى المتهم الذي اعترف بارتكاب الجريمة”.

واشارت الى أن “المتهم اعترف بارتكابه الجريمة، حيث قام بسحب المبلغ المختلس على دفعات متفرقة، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع القضاء من جمع الأدلة الكافية لإدانته وتوقيفه”.