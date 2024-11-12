تعاون عراقي ياباني في مجال استعادة القطع الأثرية العراقية المهربة الى الخارج

بغداد- الصباح الجديد:

أكد رئيس الهيأة العامة للآثار والتراث الأستاذ علي شلغم، ضرورة فتح آفاق التعاون العراقي الياباني في مجال استعادة القطع الأثرية العراقية التي هربت خارج العراق إبان الاحتلال الأمريكي.

جاء ذلك خلال افتتاحه ندوة حول (امكانيات المتاحف) في مقر الهيأة، قدمها نائب رئيس المجلس الدولي للمتاحف في اليابان الاستاذ بوجي كوريهارا، الذي وصف اللقاء بفرصة مهمة لتبادل الخبرات في مجال المتاحف وعلاقتها بالاقتصاد وإدارة المرافق والأنشطة التعليمية وتنظيم المؤسسات.

وتناولت الندوة، التي حضرها مدير عام دائرة المتاحف، السيدة لمى ياس الدوري ورئيس مكتب جايكا في العراق السيد هيروشي سوزوكي محاور حول دور المتاحف في استقطاب السياح باللجوء إلى وسائل عرض معاصرة، إضافة الى اهمية المتاحف الشعبية في نقل الإرث الزاخر للشعوب والمتمثل بالتقاليد والموروث الشعبي.

وتسعى المؤسسات المعنية العراقية لاسترداد آثارنا المهربة خارج البلاد من خلال التعاون مع الحكومات والمنظمات الدولية.

وفي هذا الصدد وضمن إطار دبلوماسية استرداد الآثار العراقية المهربة التي أطلقتها وزارة الخارجية تسلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السيد فؤاد حسين في شهر آيار الماضي ثلاث قطع اثرية عراقية قيمة جدا، تعود الى الحضارة الاشورية القديمة من وزيرة الشؤون الداخلية السويسرية السيدة إليزابيث بوم شانيدر.