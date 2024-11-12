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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

برج الأسد لا تتردد عبر عن نفسك

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يجد الفلكيون وخبراء التنجيم أن برج الأسد في توافق مع ذاته اليوم، حيث يُعتبر اليوم فرصة مثالية لمواليد برج الأسد للتعبير عن مشاعرهم لشركاء حياتهم. من المتوقع أن تتحسن حياتهم المهنية بشكل ملحوظ، ولكن عليهم ألا يترددوا في التعبير عن أفكارهم، والتعامل مع الآخرين، وتحمّل مسؤوليات جديدة، إذ يُمهّد ذلك الطريق لفرص رائعة في المستقبل

قد يصادف مواليد برج الأسد اليوم مشروعاً جانبياً يساعدهم على زيادة دخلهم بجانب وظيفتهم الأساسية. من الناحية الصحية، يحتاج مواليد برج الأسد إلى بعض الوقت للراحة والاسترخاء

برج القوس يشارك برج الأسد حماسه وحبّه للحياة، كما أنّ كلا البرجين يتمتّعان بروح المغامرة. يتمتع مواليد برج الأسد بطاقة عالية وحماس للحياة، مما يجذب الأبراج التي تشاركه هذا الشغف وتتفق معه في الرؤية.

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